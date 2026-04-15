Villa Ocampo: Gran convocatoria en la capacitación de educación ambiental dictada por Diego García

Con el lema “Más claro, échale agua”, se desarrolló una jornada de formación en el SUM del Colegio Santísima Virgen Niña, impulsada por Espacio Abierto y el diputado norteño Sergio “Chiqui” Rojas, con una destacada participación de la comunidad.

El pasado lunes 13 de abril, la ciudad de Villa Ocampo fue escenario de una importante capacitación en educación ambiental integral, llevada adelante en el SUM del Colegio Santísima Virgen Niña. La actividad estuvo encabezada por el profesor de biogeografía, escritor y capacitador ambiental Diego García, quien llegó a la región con una propuesta clara: fortalecer la conciencia colectiva sobre el cuidado y la defensa del ambiente.

Bajo el lema “Más claro, échale agua”, la jornada se centró en promover el diálogo de saberes, una herramienta clave dentro de la educación ambiental moderna, que busca integrar el conocimiento académico con la experiencia de los territorios. La iniciativa fue organizada por Espacio Abierto de Villa Ocampo y contó con el acompañamiento del diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas, quien viene impulsando este tipo de espacios en el norte santafesino.

La convocatoria fue altamente positiva, con una importante concurrencia de público, entre estudiantes, docentes y vecinos interesados en la temática ambiental, reflejando el creciente interés social por estas problemáticas.

En el marco de la actividad, el profesor Diego García brindó una entrevista exclusiva al periodista Horacio Macuglia para el Grupo de Medios Jaaukanigás, donde destacó la importancia de generar instancias de intercambio: “El objetivo no es venir a dar una clase tradicional, sino construir conocimiento con la gente, escuchando las realidades locales y compartiendo herramientas que permitan entender mejor los desafíos ambientales”, expresó.

Asimismo, García remarcó que la educación ambiental integral, impulsada a partir de la legislación vigente, debe trascender lo teórico para convertirse en una práctica cotidiana, vinculada directamente con la salud y la calidad de vida de las comunidades.

Por su parte, el diputado Sergio “Chiqui” Rojas valoró el trabajo articulado con instituciones y organizaciones locales: “Es fundamental que estos espacios lleguen al norte santafesino, no solo para difundir conocimiento, sino también para visibilizar nuestras realidades, nuestras problemáticas y nuestras riquezas naturales”, sostuvo.

Además, subrayó la importancia de continuar generando políticas y acciones concretas que acompañen el crecimiento de la educación ambiental en la región.

Por Antonio Paré

La capacitación realizada en Villa Ocampo no solo dejó en evidencia el compromiso de instituciones y actores políticos con la agenda ambiental, sino también la necesidad urgente de fortalecer estos espacios de formación en todo el territorio. En tiempos donde el ambiente ocupa un lugar central en el debate público, iniciativas como esta marcan el camino: educación, participación y conciencia colectiva como pilares para construir un futuro sostenible.

Gentileza: Antonio Paré