Provincia consolida un nuevo servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Cullen

Impulsado por el Ministerio de Salud de Santa Fe, amplía las prestaciones del hospital y fortalece la atención de cirugías cardiovasculares en el centro-norte provincial. “Mientras a nivel nacional vemos recortes en prestaciones, en Santa Fe se apuesta a fortalecer servicios”, se destacó.

El Hospital J. M. Cullen de la ciudad de Santa Fe cuenta con un Servicio de Cirugía Cardiovascular con equipo propio que, a casi un año de su puesta en funcionamiento, ya realizó 64 intervenciones de alta complejidad, principalmente cirugías de bypass coronario y de válvulas cardíacas.



La incorporación del servicio permitió dejar atrás la modalidad de tercerización de estas prácticas y avanzar en la resolución integral dentro del sistema público, fortaleciendo la capacidad de atención en una institución de referencia regional.



Así lo explicó el secretario de Tercer Nivel del Ministerio de Salud, César Pauloni, quien consideró que la conformación del servicio representa “un hito en la historia del hospital”, que desde 1984 forma especialistas en cardiología, y remarcó que se trata de un área largamente esperada.



“Durante años estas cirugías se resolvían con equipos tercerizados. Hoy contamos con un equipo multidisciplinario propio, con formación que llevó mucho tiempo y que permite dar respuesta dentro del sistema público”, explicó.



En ese sentido, subrayó el impacto del nuevo servicio en la región: “Incorpora una nueva capacidad para abordar tratamientos de alta complejidad y fortalece la atención en todo el centro-norte de la provincia”. Además, lo enmarcó en la política sanitaria provincial: “Mientras a nivel nacional vemos recortes en prestaciones, en Santa Fe se apuesta a fortalecer servicios a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio”.

Trabajo institucional y crecimiento del hospital

El director del hospital, Bruno Moroni, señaló que la concreción del servicio fue resultado de un trabajo sostenido: “Se pudo llevar adelante con el apoyo del Ministerio de Salud y el compromiso de múltiples áreas del hospital, desde cirugía y cardiología hasta quirófano, laboratorios y administración, entre otras”.



En esa línea, remarcó el impacto en la atención: “Es un crecimiento muy importante porque permite dar respuesta a pacientes que necesitaban estas cirugías y, al mismo tiempo, desarrollar prácticas innovadoras y formar profesionales”.



También valoró el cambio de modelo: “Contar con un equipo propio fortalece el sentido de pertenencia y mejora los estándares de calidad, con resultados acordes a niveles internacionales”.

Innovación y beneficios para los pacientes

Por su parte, el cirujano cardiovascular Marcos Kalbermatten destacó que el equipo ya realizó intervenciones en pacientes con patologías coronarias y valvulares: “Iniciar un servicio nuevo con estas características es un desafío importante, y estamos muy orgullosos del trabajo realizado en este primer año”.



Además, explicó algunas de las innovaciones incorporadas: “Implementamos técnicas de bypass coronario sin circulación extracorpórea y cirugías menos invasivas, como el recambio de válvula aórtica con esternotomías mínimas”.



“Estas prácticas permiten una recuperación más rápida, menor impacto físico y una mejor reinserción de los pacientes a su vida cotidiana”, agregó.



Qué es la toracotomía, la intervención que ya realiza el nuevo Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Cullen

Se trata de una técnica menos invasiva que permite abordar patologías cardíacas complejas con menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida. Su incorporación en el hospital de la ciudad de Santa Fe es posible a partir de la creación del servicio impulsada por el Ministerio de Salud.

El Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital J. M. Cullen incorporó la toracotomía como técnica para el abordaje de patologías cardíacas, una alternativa menos invasiva que ya se aplicó en pacientes del sistema público provincial, con buena evolución.



La primera intervención fue realizada en marzo a un paciente de 61 años con una patología en la válvula mitral, quien evolucionó favorablemente tras la cirugía.

Una alternativa menos invasiva

El cirujano cardiovascular Bruno Simonetti explicó que este tipo de casos se resuelven habitualmente mediante esternotomía, un procedimiento que implica abrir el esternón, pero que la incorporación de nueva tecnología permitió aplicar otra técnica.



“En este caso utilizamos una toracotomía, que consiste en acceder a través de la caja torácica con una incisión más pequeña. Lo innovador fue poder reparar la válvula mitral mediante esta técnica menos invasiva, que no se realiza en muchos centros por su complejidad”, indicó.



En cuanto a los beneficios, detalló que “permite una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y una mejor reinserción laboral y a la vida cotidiana, además de un mejor resultado estético”.



El profesional agregó que, además de ese primer caso, ya se realizó una segunda intervención con buena evolución, lo que consolida el desarrollo del servicio y abre la posibilidad de continuar incorporando este tipo de prácticas.

Avances del servicio y trabajo interdisciplinario

Por su parte, el cirujano cardiovascular Marcos Kalbermatten puso en valor el trabajo del equipo: “Somos la cara visible, pero detrás hay un grupo muy grande que incluye instrumentadores, anestesistas, perfusionistas, enfermería y personal de recuperación, entre otros”.



También explicó el circuito de atención: “Los pacientes ingresan a través del servicio de Cardiología, ya sea por consultorio, de manera ambulatoria o por derivación, también desde otros efectores. Trabajamos de forma muy articulada para resolver cada caso”.



El procedimiento fue realizado por un equipo interdisciplinario integrado por los cirujanos cardiovasculares Marcos Kalbermatten, Bruno Simonetti y Elías Giménez; los anestesiólogos Juan Ignacio De Brahi, Fabrizio Valentín Gamboz, Pedro Hilarza y Sergio Correa; los perfusionistas Manuel Peralta y Ramón Fabre; las instrumentadoras quirúrgicas Florencia Lurig y Romina Mendicino; la ayudante de anestesia María de los Milagros Maidana; la enfermera circulante Elda Zapata; el enfermero recuperador José Giménez; y los profesionales de recuperación y cardiología Antonela Baialardo y Mauro González.