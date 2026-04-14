Las Toscas: Inscripciones abiertas para el programa de Vouchers Educativos

El beneficio está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada, correspondientes a los niveles inicial, primario y secundario, que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.

Para completar la inscripción, los interesados deberán contar con la siguiente documentación e información:



– DNI y CUIL de los menores a cargo

– Nombre y dirección de la institución educativa

– CBU actualizado en Mi ANSES

– Registro en la plataforma Mi Argentina

Asimismo, el Municipio, a través de la Oficina de Empleo, brindará asistencia a aquellas personas que requieran ayuda para realizar el trámite de inscripción.



La atención se llevará a cabo de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00 horas, en la Oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Calle 12 N° 901.