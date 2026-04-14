Charla sobre bullying, grooming y ciberacoso en Villa Ocampo

Con el objetivo de promover el uso responsable de internet y generar conciencia sobre los riesgos en entornos digitales, se llevará a cabo una charla abierta a la comunidad titulada “Bullying, Grooming y Ciberacoso”.

La actividad estará a cargo de Arístides Álvarez, presidente de la asociación “Si nos reímos, nos reímos todxs”, quien brindará herramientas para comprender las problemáticas que atraviesan niños y adolescentes en el mundo digital, así como estrategias para su prevención y abordaje.

El encuentro se realizará el miércoles 15 de abril a las 19:30 horas, en el Complejo ARNO (25 de Mayo 1951), en la ciudad de Villa Ocampo.

La propuesta está dirigida a familias, docentes y público en general interesado en acompañar de manera responsable el uso de las tecnologías.

Para participar, los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 467742. La actividad tiene un costo mínimo, cuenta con resolución ministerial y dispone de cupos limitados.

Desde la organización se invita a la comunidad a sumarse a este espacio de reflexión y aprendizaje, fundamental en el contexto actual.