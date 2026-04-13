Villa Ocampo: Se realizó con éxito la actividad “Aventura en la Naturaleza” para niños y niñas

El pasado sábado 11 de abril, la Municipalidad de Villa Ocampo llevó adelante la actividad “Aventura en la Naturaleza” , una propuesta recreativa destinada a niños y niñas de 4 a 6 años , en el marco del 34° Concurso de Pesca Variada con Devolución.

La jornada se desarrolló en el Camping Don Avelino , donde los más pequeños pudieron disfrutar, jugar y aprender en contacto con la naturaleza, en un espacio pensado especialmente para fomentar la exploración, el movimiento y el vínculo con el entorno natural.

La actividad contó con una muy buena convocatoria , con la participación de aproximadamente 15 niños y niñas, quienes compartieron una experiencia dinámica y enriquecedora al aire libre.



La propuesta estuvo a cargo de los profesores de la Escuela de Iniciación Deportiva de la Municipalidad , quienes guiaron las distintas actividades recreativas y educativas.

Desde el municipio se destacó el valor de este tipo de iniciativas que promueven hábitos saludables desde la infancia, fortaleciendo el desarrollo integral y el disfrute en contacto con la naturaleza.