Créditos Nido: esta semana se realiza el sorteo Nº 21 y avanza el reempadronamiento para mejorar la eficiencia del sistema

El Gobierno de la Provincia junto al Banco Municipal modernizan el acceso al sistema de los créditos hipotecarios con la tasa más baja del país. Desde enero se abrió un nuevo sistema digital para optimizar el optimizar el acceso al crédito y actualizar el padrón de participantes. Ya 10 mil santafesinos se inscribieron en la nueva plataforma para participar de los sorteos a partir de mayo.

Posicionado a nivel nacional como el programa de créditos hipotecarios con la tasa más baja del país, los Nido continúan su proceso de consolidación, crecimiento y modernización a partir del trabajo mancomunado del Gobierno de la Provincia conducido por el gobernador Maximiliano Pullaro y el Banco Municipal.



De este modo, mientras que la próxima semana se realizará el sorteo mensual Nº 21 -que tendrá lugar el jueves 16 y viernes 17-, en paralelo se avanza en un proceso de reempadronamiento que apunta a mejorar la eficiencia del sistema, modernizar y hacer que la experiencia usuario de los vecinos que se inscriban para participar de los sorteos y sean preseleccionados sea más ágil y eficiente en todos sus tramos.



“A casi dos años de su implementación de esta política pública impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, ya realizamos 20 sorteos mensuales, adjudicamos créditos por más de $ 38.000 millones a 730 beneficiarios, y tenemos otros 150 créditos ya comprometidos”, destacó el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, al tiempo que remarcó “la necesidad de modernizar el sistema de inscriptos para que el programa sea aún más eficiente, transparente, efectivo, ágil y amigable para la gente. Lo presentamos en julio de 2024 y hasta este momento continuamos trabajando con el padrón que fue creciendo desde entonces. Por tanto, en enero comenzamos un proceso reinscripción en la nueva plataforma que busca actualizar la información y garantizar que quienes participen del proceso cumplan con los requisitos vigentes”.

Renovación

Desde diciembre pasado la Provincia y el Banco Municipal activaron esta nueva plataforma digital. De manera sistemática, se difundió tanto por canales digitales como por medios de comunicación la existencia de este nuevo sistema, sus características y la necesidad de reempadronarse -en caso de ya estar inscripto previamente- o bien de completar el formulario correspondiente que se encuentra en la web http://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios



Al respecto, Crivelli explicó que “hasta el sorteo de abril, que se realiza esta semana, mantenemos el patrón original que viene creciendo desde mediados de 2024. Pero, tal como se viene comunicando, desde el sorteo de mayo en adelante ya será exclusivamente con quienes se hayan anotado en la nueva plataforma. Ya hay 10.000 personas que iniciaron el trámite y 5.600 que lo completaron. Estamos convocando a quienes aún no lo finalizaron a que lo hagan y a quienes están interesados en participar que también ingresen a la web para actualizar sus datos o bien inscribirse de cero”.

Nueva plataforma, mismas condiciones

El proceso se realiza de manera íntegramente online a través del sitio oficial de la Provincia, donde los usuarios deben actualizar algunos datos y validar la información previamente cargada.



A partir de herramientas de inteligencia artificial, el nuevo sistema permite a los postulantes seguir el estado de su solicitud en cada etapa. “Van a poder saber en qué instancia se encuentra su crédito, cuándo está preaprobado y en qué momento pueden avanzar con la búsqueda de vivienda o la presentación de planos”, explicó Crivelli.



Pese a estos cambios operativos, las condiciones del programa se mantienen sin modificaciones. Los créditos contemplan un plazo de hasta 20 años y ofrecen, según destacaron desde la Provincia, la tasa de interés más baja de todo el sistema financiero argentino. También se mantiene la posibilidad de incorporar codeudores hasta tercer grado de consanguinidad.



En el sitio web oficial, los interesados pueden consultar los requisitos, utilizar simuladores de cuotas y acceder a toda la información necesaria para completar el proceso de inscripción.

21er sorteo

La próxima semana se concretará el 21er sorteo mensual de Nido. En esta oportunidad se realizará en dos jornadas: el jueves 16 se sortearán los créditos destinados a La Capital y Rosario; y el viernes 17 será el turno de los 17 departamentos restantes. En total, se sortearán 300 créditos. En ambos casos, comenzará a las 7 en Lotería de Santa Fe y se transmitirá por el canal de Youtube del Gobierno de la Provincia con soporte de RTS.



Para participar de los siguientes sorteos es necesario ingresar a la web http://www.santafe.gob.ar/ms/nidocreditoshipotecarios para inscribirse.