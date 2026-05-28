Villa Ocampo: Entrega de pensiones Ley 5110

El día de ayer, miércoles 27 de mayo, se llevó a cabo en el Palacio Municipal la entrega de pensiones correspondientes a la Ley Provincial Nº 5110, destinadas a nuevos beneficiarios de la ciudad de Villa Ocampo.

Durante la jornada, vecinos y vecinas recibieron este importante acompañamiento social que busca brindar asistencia y contención a personas que atraviesan distintas situaciones de vulnerabilidad, fortaleciendo así el acceso a derechos y una mejor calidad de vida.

Desde el municipio se destacó la importancia de continuar articulando políticas públicas junto al Gobierno Provincial, acercando respuestas concretas a la comunidad y acompañando a quienes más lo necesitan.