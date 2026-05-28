Villa Ocampo: Avanzan las obras del Programa de Obras Urbanas

La Municipalidad de Villa Ocampo continúa avanzando con importantes trabajos en el marco del Programa de Obras Urbanas (P.O.U.), una iniciativa que es posible gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En esta etapa, se dio inicio a las obras en el acceso de la ciudad, donde actualmente trabajan más de 30 personas, permitiendo llevar adelante las tareas de manera rápida, efectiva y organizada.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas obras para seguir mejorando la infraestructura urbana y brindar mayores beneficios a vecinos y vecinas, generando además movimiento laboral y desarrollo local.

El trabajo articulado entre Provincia y Municipio continúa permitiendo concretar proyectos fundamentales para el crecimiento y el fortalecimiento de Villa Ocampo.