Cotelvo: Desincrustación de los pozos de agua

COTELVO Servicios dio inicio al plan de desincrustación de los 17 pozos de extracción de agua subterránea que suministran a la planta potabilizadora de la ciudad; tarea que debe realizarse una vez al año.

Estas perforaciones llegan a unos 35 metros de profundidad, con bombas sumergibles de 7,5; 10 y 15 Hp. de potencia que se encuentran suspendidas en el interior de los pozos a unos 28 metros.

En los períodos de sequía, las napas subterráneas presentan una notable depresión, lo que provoca un incremento en la acumulación de minerales (hierro y manganeso); inconveniente que no solamente genera una disminución del caudal de extracción, sino que también repercute en el proceso de potabilización y de distribución del agua a través de la red domiciliaria.

Para la realización de las tareas de desincrustación se contrató a la empresa Perforaciones y Riegos del Norte, de la ciudad de Avellaneda; especializada en este tipo trabajo, con lo que se garantiza celeridad y eficiencia para dejar en óptimo funcionamiento de extracción de agua subterránea a cada pozo habilitado.

El trabajo comprende el levantamiento de la bomba para proceder a desincrustar, curar con ácido cítrico y desinfectar cada pozo; para, posteriormente, volver a instalar el equipo de bombeo limpio y con el mantenimiento adecuado. Si el mismo presentara algún desperfecto o dejara de funcionar, se lo envía a la empresa proveedora para su reparación.