Villa Ocampo será sede del 6° Foro Nacional de Humedales

El encuentro, que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de junio en Villa Ocampo, reunirá a especialistas, instituciones y actores territoriales de todo el país.
El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, junto a la Municipalidad de Villa Ocampo, presentó el programa del 6° Foro Nacional de Humedales, que se desarrollará durante tres jornadas en dicha ciudad del norte santafesino.
El evento convocará a representantes de gobiernos locales, instituciones, organizaciones, investigadores y especialistas con el objetivo de intercambiar experiencias, debatir problemáticas y fortalecer estrategias vinculadas a la conservación y el uso sostenible de los humedales. La programación incluirá paneles y talleres sobre gestión de humedales, situación normativa, actividades productivas, saberes tradicionales y restauración de ecosistemas.
Durante la primera jornada se abordarán experiencias de gestión y el marco normativo actual, junto a talleres sobre áreas protegidas, planes de manejo, restauración y sistemas de lagunas.En tanto, el segundo día estará enfocado en las actividades productivas en humedales, los usos tradicionales y las realidades que atraviesan estos territorios. También se desarrollarán talleres sobre educación ambiental, turismo sustentable y tratamiento de aguas. En tanto, la tercera jornada estará dedicada a instancias de formación vinculadas a la formulación de proyectos ambientales, la interpretación de la naturaleza y la comunicación de la crisis climática.
Además, durante las tres jornadas se podrá recorrer una muestra permanente de proyectos científicos vinculados a la conservación de los humedales, donde se exhibirán experiencias e investigaciones aplicadas a estos ecosistemas. El Foro también contará con propuestas ecoturísticas para recorrer y conocer el Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los sistemas de humedales más importantes del país.
La inscripción se encuentra abierta para todas las personas interesadas en participar y se puede acceder haciendo CLIC AQUÍ http://bit.ly/4a5wT8e
Programa
• Jueves 11 de junio:
8 hs | Acreditaciones.
9 hs | Apertura con autoridades provinciales y nacionales.
9:30 hs | Panel: Gestión de humedales e interjurisdiccionalidad.
Talleres
15 hs | Experiencias de gestión de áreas protegidas en humedales.
15 hs | Elaboración de planes de manejo en humedales.
17 hs | Restauración de humedales.
17 hs | Humedales santafesinos: Lagunas del Sur.
Cierre de la jornada con cena de camaradería y espectáculo.
• Viernes 12 de junio:
10 hs | Actividades productivas en humedales: “Ganadería regenerativa, una oportunidad para la conservación de humedales”.
11 hs | Usos tradicionales y oficios del humedal.
12 hs | Miradas sobre los Bajos Submeridionales.
Talleres
15 hs | Educación ambiental y ciencia ciudadana: experiencias en humedales.
15 hs | Turismo sustentable en humedales.
17 hs | Humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales.
Sábado 13 de junio
• De 9 a 12 hs: Talleres formativos:
Redacción de proyectos ambientales.
Herramientas para guías e intérpretes de naturaleza.
¿Cómo comunicar la crisis climática? Comunicación, ciencia y ambiente.