Villa Ocampo será sede del 6° Foro Nacional de Humedales

El encuentro, que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de junio en Villa Ocampo, reunirá a especialistas, instituciones y actores territoriales de todo el país.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, junto a la Municipalidad de Villa Ocampo, presentó el programa del 6° Foro Nacional de Humedales, que se desarrollará durante tres jornadas en dicha ciudad del norte santafesino.



El evento convocará a representantes de gobiernos locales, instituciones, organizaciones, investigadores y especialistas con el objetivo de intercambiar experiencias, debatir problemáticas y fortalecer estrategias vinculadas a la conservación y el uso sostenible de los humedales. La programación incluirá paneles y talleres sobre gestión de humedales, situación normativa, actividades productivas, saberes tradicionales y restauración de ecosistemas.



Durante la primera jornada se abordarán experiencias de gestión y el marco normativo actual, junto a talleres sobre áreas protegidas, planes de manejo, restauración y sistemas de lagunas.En tanto, el segundo día estará enfocado en las actividades productivas en humedales, los usos tradicionales y las realidades que atraviesan estos territorios. También se desarrollarán talleres sobre educación ambiental, turismo sustentable y tratamiento de aguas. En tanto, la tercera jornada estará dedicada a instancias de formación vinculadas a la formulación de proyectos ambientales, la interpretación de la naturaleza y la comunicación de la crisis climática.



Además, durante las tres jornadas se podrá recorrer una muestra permanente de proyectos científicos vinculados a la conservación de los humedales, donde se exhibirán experiencias e investigaciones aplicadas a estos ecosistemas. El Foro también contará con propuestas ecoturísticas para recorrer y conocer el Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los sistemas de humedales más importantes del país.



La inscripción se encuentra abierta para todas las personas interesadas en participar y se puede acceder haciendo CLIC AQUÍ http://bit.ly/4a5wT8e



Programa

•⁠ ⁠Jueves 11 de junio:

8 hs | Acreditaciones.

9 hs | Apertura con autoridades provinciales y nacionales.

9:30 hs | Panel: Gestión de humedales e interjurisdiccionalidad.

Talleres

15 hs | Experiencias de gestión de áreas protegidas en humedales.

15 hs | Elaboración de planes de manejo en humedales.

17 hs | Restauración de humedales.

17 hs | Humedales santafesinos: Lagunas del Sur.

Cierre de la jornada con cena de camaradería y espectáculo.

•⁠ ⁠Viernes 12 de junio:

10 hs | Actividades productivas en humedales: “Ganadería regenerativa, una oportunidad para la conservación de humedales”.

11 hs | Usos tradicionales y oficios del humedal.

12 hs | Miradas sobre los Bajos Submeridionales.

Talleres

15 hs | Educación ambiental y ciencia ciudadana: experiencias en humedales.

15 hs | Turismo sustentable en humedales.

17 hs | Humedales artificiales para tratamiento de aguas residuales.

Sábado 13 de junio

•⁠ ⁠De 9 a 12 hs: Talleres formativos:

Redacción de proyectos ambientales.

Herramientas para guías e intérpretes de naturaleza.

¿Cómo comunicar la crisis climática? Comunicación, ciencia y ambiente.



