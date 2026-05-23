Las Toscas: Avisos parroquiales

A continuación se encuentran los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

AVISOS

VISITA EN LOS BARRIOS

El próximo martes 26 de mayo, el grupo de Cáritas estará en el barrio Estación entregando ropa de invierno de 15.00 a 16.30 horas.

MISA EN SAN FELIPE

El próximo domingo 31 a las 17.00 horas, se realizará una Misa en la Capilla del barrio.

COLECTA ANUAL

La colecta anual de Cáritas, se efectuará los días 6 y 7 de junio bajo el lema “70 años alentando la esperanza”. La campaña solidaria de este año, celebra siete décadas de compromiso social y misiones, destacando la labor de voluntarios y la acción transformadora en las comunidades.

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI

El domingo 7 de junio, se estará realizando una peregrinación desde las diferentes capillas de la ciudad hasta el templo parroquial, dando gracias a Dios por los hermanos sobrevivientes del cáncer. Y por ser la solemnidad de Corpus Christi se realizará una Misa campal en el Atrio del Templo con la bendición del Santísimo Sacramento.

COLECTA DE INVIERNO

Estamos recibiendo en secretaría parroquial de lunes a viernes por la mañana, ropa de invierno, calzados, frazadas, etc. para distribuir a las personas que necesiten de nuestra ayuda por medio de Cáritas. Quienes no tengan movilidad para traer deben contactarse para coordinar.

PEREGRINACIÓN A ITATÍ

Se encuentran a la venta los pasajes para la caminata de septiembre. Consultas e inscripciones en Secretaría.