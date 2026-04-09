Villa Ocampo: Invitan a conmemorar los 57 años del “Ocampazo” con una jornada de memoria viva

En el marco de un nuevo aniversario del histórico “Ocampazo”, la Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de una jornada especial que se realizará el próximo sábado 11 de abril.

A 57 años de este hecho que marcó profundamente la historia local, se llevará adelante una muestra conmemorativa que recupera la memoria colectiva de la ciudad y rinde homenaje al compromiso y la lucha de su gente.

La actividad tendrá lugar en el , con el siguiente cronograma:

• 18:30 hs: apertura de la muestra

• 20:30 hs: acto conmemorativo

• 23:00 hs: cierre de la jornada

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión y construcción de identidad, manteniendo viva la memoria de un acontecimiento fundamental para Villa Ocampo.

Se invita a toda la comunidad a ser parte de esta jornada significativa.