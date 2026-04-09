Villa Ocampo celebra el Día del Artesano con una nueva edición de la Feria Ocampense

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Ocampense, en el marco de la celebración del Día del Artesano, un espacio pensado para poner en valor el trabajo de artesanos y emprendedores locales.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril , a partir de las 16:00 horas , en el sector de Ingreso a la ciudad.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de propuestas, entre ellas artesanías, dulces caseros, juegos, plantas y productos locales, además de contar con puestos gastronómicos y música en vivo, generando un espacio de encuentro para toda la familia.



Desde el municipio se continúa acompañando y fortaleciendo a los emprendedores ocampenses, promoviendo estos espacios de comercialización, difusión y encuentro comunitario.

Se invita a vecinos y vecinas a sumarse y disfrutar de esta propuesta que celebra la identidad, el trabajo y la creatividad local.