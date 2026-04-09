El Intendente Cristian Marega desarrolló una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe

El Intendente de Villa Ocampo, Prof. Cristian Marega, junto al Secretario de Obras Públicas Guillermo Stechina, llevó adelante una agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe el pasado miercoles 8 de abril, con el objetivo de continuar gestionando obras y fortaleciendo la infraestructura local.

En primer lugar, mantuvieron una reunión en la Dirección Provincial de Vialidad, junto al Administrador General Pablo Seghezzo y el Subadministrador Sergio Cardozo, donde se avanzó en distintas gestiones vinculadas al desarrollo de la infraestructura vial, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas. Durante el encuentro se abordaron proyectos estratégicos para mejorar la conectividad y la calidad de los accesos en la ciudad.



Posteriormente, participaron de una reunión en el marco del programa de Obras Menores, junto al Secretario de Gobierno, Municipios y Comunas Horacio Ciancio, en la que se trabajó sobre iniciativas destinadas a fortalecer la infraestructura local, promoviendo el desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de los vecinos.



Como cierre de la jornada, se concretó la firma de un importante convenio en el Ministerio de Obras Públicas, en la Secretaría de Recursos Hídricos, correspondiente a la obra “Construcción de Alcantarilla sobre Canal El Manolo, en el Departamento General Obligado, Provincia de Santa Fe”. Este acuerdo representa un paso fundamental para la futura construcción del puente sobre el arroyo “El Manolo”, una obra clave para la conectividad y el desarrollo de la región.

Desde el municipio se continúa trabajando de manera articulada con el gobierno provincial, impulsando gestiones que permitan avanzar en obras concretas para el crecimiento de Villa Ocampo.