Salvador Di Stefano: Se reconfiguran los mercados

Por Salvador Di Stefano

Un probable cese el fuego en medio oriente nos lleva a una reconfiguración de los mercados. Que activos se ven favorecidos y cual será la suerte del dólar.

Las referencias sobre una tregua en la guerra entre Estados Unidos, Israel, e Iran llevaron a los mercados a una rotación entre las preferencias de los inversores. Las acciones petroleras tocaron un techo y comenzaron un retroceso lógico, ya que se avecinaría una baja en el precio del petróleo. Esta posibilidad nos abre la posibilidad a una baja de la inflación, por ende, la tasa de retorno de los bonos de tesorería americano comenzó a descender, esto le abre las puertas a una recuperación al sector tecnológico de la bolsa americana, al conjunto de mercados emergentes, y una suba del oro, la plata y el Bitcoin.

Como dice Fabiana Cantilo “nada es para siempre”, por ende, la suba del petróleo no se prolongaría hasta el infinito y más allá, mientras que el nuevo escenario que se avecina tendrá nuevas particularidades, que probablemente nos abran negocios que hasta ahora no conocemos.

En Argentina la tasa de interés sigue siendo baja, y en la actualidad creemos que se ubica por debajo de la inflación esperada. El bono en pesos T30 A7 que vence el 30 de abril del año 2027 rinde el 31,5% anual, mientras que el bono en pesos que ajusta por inflación el TZXA7 que vence el 30 de abril del año 2027 rinde el 1,2% anual. Si despejamos términos, lo que estos dos bonos nos dicen, es que para que ambos rindan lo mismo, la inflación esperada debería ubicarse en el 30,0% anual. Estas proyecciones la podemos hacer, porque los mercados a través de sus cotizaciones hablan, y nos dan la pauta de proyecciones de distintas variables.

Si tomamos como probable una inflación del 30% anual, comprar un bono como el S29Y6 que vence el 29 de mayo del año 2026 y rinde el 28,4% anual, no luce atractivo, y menos aún una tasa de plazo fijo del 25% anual.

Estos datos nos hacen cambiar las preferencias de inversión, ya que nos parece poco atractivo colocar fondos en pesos a tasas que probablemente sean negativas contra la inflación.

Cuando invertir en pesos es poco atractivo, habría que explorar otras variantes. Si tomamos el mes de febrero del año 2026, la inflación de los últimos 12 meses fue del 33,2%, mientras que la tasa de devaluación del dólar mayorista fue del 32,1% anual, por ende, la inflación en dólares fue del 0,7%. Para ser competitivos deberíamos tener una inflación similar a la internacional, la inflación en Estados Unidos ronda el 2,7% anual, lo que indicaría que es probable que, en los próximos meses, el dólar aumentará en niveles similares o apenas inferiores a la inflación.

El bono AO27 que paga renta mensual del 0,5%, y vence el 30 de octubre del año 2027 rinde el 5,0% anual, si lo convierto a pesos, y estimo una devaluación algo inferior a la inflación esperada del 30,0% anual, como por ejemplo el 27% anual, la tasa del bono en dólares convertida a pesos sería del 33,4% anual, una tasa superior a la letra en pesos que vence el 30 de abril del año 2027, y también superior a las tasas que me ofrecen las letras y bancos a corto plazo.

Si me extiendo en el tiempo, el nuevo bono AO28 me requiere una inversión de U$S 94,30, me paga renta de 0,5% mensual hasta el 31 de octubre del año 2028, esto me genera una tasa interna de retorno del 8,8% anual. Esto nos deja un rendimiento muy superior al de un bono en pesos.

Otro bono a considerar es el AN29 que vale en bolsa U$S 92,30, para renta semestral de U$S 3,25 en los meses de mayo y noviembre, y tiene una tasa interna de retorno del 10% anual.

Conclusiones

. – Hoy es preferible invertir en un bono en dólares que en un bono en pesos. Podes prorratear la inversión de acuerdo a tu perfil de riesgo entre bonos con vencimientos en los años 2027, 2028 y 2029. Con esta inversión pasas el año electoral 2027 dolarizado.

. – Si hay un cese el fuego en medio oriente, habrá una reconfiguración en las inversiones, con clara preferencias por las empresas de tecnología, la mejor de América Latina es Mercado Libre, a tenerlo en cuenta.

. – Es probable que la tasa interna de retorno de los bonos de tesorería americano baje, y esto haga que los flujos de fondos se reorientes a materias primas como el oro y la plata, el bitcoin, y los mercados emergentes, como México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina.

. – Con una tasa de interés negativa contra la inflación, vamos a tener una preferencia por el dólar, en detrimento de los instrumentos en pesos, en este escenario vamos a ver a un dólar superando la barrera imaginaría de los $ 1.400 y rumbo a los $ 1.500, de la mano de las compras del Banco Central República Argentina, de esta forma la inflación en dólares en nuestro país va a converger con la inflación americana.