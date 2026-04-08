Pullaro logró que desde mayo Nación vuelva a cumplir con el envío de recursos a la Caja de Jubilaciones

“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro tras la firma de un convenio con Ansés que restablece el flujo mensual de fondos que había sido interrumpido unilateralmente por Nación.

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Guillermo Arancibia, firmaron este martes un convenio por $ 120.000 millones que van a ser pagados en doce meses. El mismo comenzará a implementarse a partir de mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

La actividad se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participaron también la diputada nacional, Gisela Scaglia, y el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso. El acuerdo rubricado apunta a restablecer el flujo mensual de fondos interrumpido unilateralmente por Nación a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. Así, la transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe.

Triunfo santafesino

“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, señaló el gobernador Maximiliano Pullaro tras la rúbrica. En sus redes sociales, el mandatario santafesino señaló que “firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”, explicó.

Pullaro también agregó que “celebramos que los acuerdos se cumplan y que los recursos de los santafesinos vuelvan a quienes corresponden, fortaleciendo nuestro sistema previsional y defendiendo lo que es de Santa Fe”.

Importancia

En ese marco, Scaglia explicó que “con este acuerdo se restablece el flujo, pero la provincia de Santa Fe no renuncia al juicio por el stock de deuda, que son los años que la Nación no transfirió. El gobernador Pullaro y los exgobernadores Omar Perotti y Antonio Bonfatti siguieron el tema en la Corte Suprema porque para los santafesinos es un tema de mucha importancia. Hoy lo que restablecemos es el traspaso de los fondos, que tienen que ver con el flujo de la caja. Además, se va a realizar una auditoría de los años en que se dejó de transferir para que las dos partes resuelvan cuánto es verdaderamente el monto que se debe y cómo se va a pagar”.

“Hoy se abre una instancia de diálogo en un trabajo conjunto, que antes era solo por la vía judicial. La suspensión de plazos hace que nos podamos sentar en una mesa de discusión a auditar nuestra Caja, poner sobre la mesa el número real de la Provincia de Santa Fe y después ponernos de acuerdo cómo se paga esa deuda”, finalizó la diputada nacional.

El inicio de buen camino

En tanto, Boasso precisó que “a través del convenio que hoy firmamos se reinician las transferencias mensuales que se suspendieron en el último año de gobierno del expresidente Alberto Fernandez. Esas transferencias están relacionadas con una ley que transfiere fondos a la Caja de Jubilaciones de Santa Fe para cubrir el déficit estructural derivado de no haber transferido su sistema previsional a la Anses, junto a otras 12 provincias. Es el inicio de un buen camino”.

Por otro lado, “Santa Fe continúa el proceso judicial por la deuda que se viene acumulando por no haber hecho las transferencias mensuales en tiempo y forma”, concluyó el secretario de Seguridad Social.