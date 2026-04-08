CODESELT informó su cronograma de cobranzas en la región

La empresa CODESELT dio a conocer los días y horarios en los que realizará su operativo de cobranzas durante el mes de abril en distintas localidades de la zona.

Según informaron, el cronograma comenzará en Hardy, donde la atención se brindará el jueves 16 de abril de 9:00 a 12:00 horas.

Posteriormente, el equipo se trasladará a Tacuarendí, donde las cobranzas se llevarán a cabo el viernes 17 de abril de 9:30 a 11:00 horas.

Desde la firma destacaron que estos operativos forman parte del trabajo que vienen realizando para mejorar el servicio y facilitar el acceso de los usuarios al cumplimiento de sus pagos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 03482-492148 o ingresar al sitio web oficial www.codeselt.com.ar.