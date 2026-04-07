Hace 50 años: «Proceso de Reorganización Nacional»

El 24 de marzo de 1976 se dio una nueva interrupción al orden democrático en el país, iniciándose el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, bajo la presidencia del teniente general Jorge Rafael Videla; siendo designado gobernador de facto de la provincia de Santa Fe el coronel José María González, reemplazado 20 días después por el vicealmirante retirado Jorge Desimoni, quedando el gobierno santafesino bajo la órbita de la Marina, según la división tripartita que acordaron las Fuerzas Armadas para la conducción del país.

En las primeras horas del golpe militar, la Municipalidad de Villa Ocampo fue tomada por efectivos de la III Brigada Aérea con asiento en la ciudad de Reconquista, bajo las órdenes del teniente Carlos Filippi, quien quedó a cargo de la intendencia hasta el 17 de junio de ese año cuando fue reemplazado por el suboficial mayor retirado Juan Aguerreberry.







Como primeras medidas adoptadas por la intervención militar, la comunidad ocampense pudo observar un destacado esmero por mantener el orden en la vía pública, construcción de cercos y veredas, limpieza de calles y sitios baldíos, ausencia de animales sueltos, poda y pintado de árboles, embellecimiento de plazas y otros espacios de uso público; además de controlar el cumplimiento de las normas de tránsito, sancionando la conducción por parte de menores o los excesos de velocidad.

Esperaban concreciones obras importantes y reclamadas como el camino a Puerto Ocampo, un acceso pavimentado al Ingenio Arno por los bulevares, la repavimentación del acceso principal de la ciudad, la reapertura del Matadero Municipal, la construcción de un nuevo edificio para la Oficina de Correos, una renovación del equipamiento de generación de energía de la usina local que se encontraba al límite del colapso, el suministro de agua potable a la población y la terminación de la obra del nuevo hospital que había sido licitada por el Gobierno Provincial en el año 1970, entre otros proyectos de infraestructura.

TERRORISMO DE ESTADO



La dictadura del Proceso de Reorganización Nacional puso en práctica una política de terrorismo de Estado para aniquilar las organizaciones subversivas que operaban en el país, incluyendo también a quienes eran sospechados de alterar el orden público o se manifestaban opositores al nuevo régimen. En el norte santafesino el accionar represivo estuvo principalmente centrado en los dirigentes de las Ligas Agrarias, quienes sufrieron persecuciones, detenciones clandestinas, torturas, exilios forzados y hasta desapariciones.

El 22 de noviembre de 1976, mientras realizaba un viaje de Misión Lahisí (Formosa) a Resistencia (Chaco), el joven dirigente de las Ligas Agrarias, Alcides Bosch (28 años), nacido en el paraje Las Mercedes -hijo de Adolfo Bosch y Ester Yaccuzzi, y sobrino del sacerdote tercermundista Rafael Yaccuzzi (párroco de Villa Ana)- fue secuestrado y detenido desaparecido.



Recién en diciembre del año 2007, por orden de la Justicia Federal de Resistencia fueron exhumados e identificados sus restos por el Equipo Argentino de Antropología Forense; los que se encontraban enterrados sin nombre en el Cementerio San Francisco Solano de la capital chaqueña.

Se comprobó que había sido una de las víctimas fatales del mayor acto de terrorismo de Estado realizado en el noreste argentino, cuando en la madrugada del 13 de diciembre de 1976 un contingente de jóvenes presos políticos que estaban siendo trasladados de Resistencia a una cárcel de máxima seguridad en Formosa, fueron fusilados a la altura de la localidad de Margarita Belén (Chaco).

Después de estar desaparecido por 33 años, en la tarde del 13 de abril de 2009 una multitud integrada por familiares y amigos recibieron los restos óseos de Alcides Bosch en el Templo Parroquial de Villa Ocampo, donde se celebró una misa antes de su inhumación definitiva en el Cementerio Municipal.

Del libro “Del Azúcar al Jaaukanigás” (2024)

Autor: Guillermo J. Scarpin