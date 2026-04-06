Villa Ocampo: Se realizó con éxito el paseo guiado en el Cementerio de Isleta

El pasado jueves 2 de abril, el Museo de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret” llevó adelante el paseo guiado en el Cementerio de Isleta, una propuesta orientada a poner en valor la historia y el patrimonio local a través de un recorrido único.

La actividad contó con una muy buena convocatoria y se desarrolló en un clima de interés y participación , donde los asistentes pudieron conocer relatos, hechos y aspectos significativos de la identidad local.

Cabe destacar que el encuentro tuvo la presencia de visitantes provenientes de distintas localidades, entre ellas Chubut, Rosario y Santa Fe capital , lo que resalta el creciente interés por este tipo de propuestas culturales y turísticas.

Desde el municipio se valoró el éxito de la jornada y se reafirma el compromiso de seguir generando espacios que promuevan el conocimiento, la memoria y la identidad de la comunidad.