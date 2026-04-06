Villa Ocampo fue sede del primer Campamento de la Selección Argentina U15

Durante la jornada, se llevó adelante una instancia de observación en la que participaron 18 jugadores provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Tucumán, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe.

Este importante encuentro deportivo posiciona a la ciudad como un espacio de referencia para el desarrollo y la proyección del deporte a nivel nacional , generando oportunidades para jóvenes talentos y fortaleciendo el intercambio entre distintas regiones.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo se destacó el valor de este tipo de iniciativas que promueven el crecimiento y la formación deportiva en la comunidad.