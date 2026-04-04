Las Toscas: Sánchez y Puccini avanzaron en una agenda de desarrollo productivo para la ciudad

El Intendente Iván Sánchez mantuvo una amplia reunión de trabajo con el Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en la que se abordaron diversos temas estratégicos para el desarrollo local y regional.

La primera parte del encuentro estuvo destinada al análisis de la situación actual de la curtiembre ARLEI. En este sentido, se trabajó sobre las gestiones que se vienen llevando adelante de manera conjunta entre el municipio, el Gobierno Provincial —a través de sus distintos ministerios— y autoridades nacionales vinculadas a las áreas de economía y producción, con el objetivo de acompañar y fortalecer a la empresa en el contexto actual.

Asimismo analizaron la posibilidad de financiamiento con recursos del Ministerio de proyectos de infraestructura ligada a la producción, como ser la mejora y reparación de caminos y puentes de la zona rural y el arroyo Las Toscas; como así también una obra de conexión vial de nuestra zona de costa con la islita del medio para desarrollo turístico.

En materia energética abordaron dos temas estratégicos para Las Toscas y la Región, por un lado la necesidad de desarrollar el proyecto de una nueva estación transformadora de energía electrica; y por el otro, el Ministro confirmó que sumaron a Las Toscas dentro del listado de localidades por las cuales se está reclamando a Nación su inclusión en la red de gas natural en el norte de la provincia.

En materia económica, se analizaron líneas de financiamiento y posibles créditos destinados a fortalecer los sectores productivo y turístico, con alcance para toda la provincia, incluyendo a la ciudad de Las Toscas.

Finalmente, se abordó la posibilidad de avanzar en la apertura de una Oficina de Defensa del Consumidor en el ámbito municipal y la presentación del Santa Fe Business Forum en el norte provincial, considerando a Las Toscas como sede para ello.

Como resultado del encuentro el Intendente Iván Sánchez destacó la predisposición del Ministro para trabajar manera articulada con la actual gestión municipal y avanzar en cada uno de los temas planteados; acordándose en este sentido una visita oficial a la Ciudad en las próximas semanas, la cual será la primera de Gustavo Puccini a la localidad en su calidad de Ministro.