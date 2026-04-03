La Provincia convoca a empresas santafesinas para participar de Agroactiva 2026

La propuesta se desarrolla a través del programa Santa Fe Expone, que busca fortalecer la presencia de firmas santafesinas en encuentros estratégicos. La tradicional muestra agroindustrial se realizará del 3 al 6 de junio en Armstrong. La inscripción se encuentra abierta en https://sf.gob.ar/empresasagroactiva hasta el 1 de mayo.

En el marco de las políticas de promoción productiva que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una nueva convocatoria para que empresas de toda la provincia participen en Agroactiva 2026, una de las principales ferias agroindustriales del país.



El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que “el objetivo es seguir acercando herramientas concretas para que nuestras pymes puedan crecer. Estas ferias son una oportunidad real para mostrarse, generar contactos y abrir nuevos mercados”.



El funcionario señaló que “trabajamos para que cada vez más empresas santafesinas den el salto, puedan posicionar lo que producen y transformar esa visibilidad en ventas y trabajo para la provincia”, afirmó Puccini.

Para anotarse

La iniciativa se desarrolla a través del programa Santa Fe Expone, que busca fortalecer la presencia de firmas santafesinas en encuentros estratégicos, lo que permite mayores oportunidades de visibilidad, vinculación y crecimiento comercial.



La convocatoria estará abierta hasta el 1 de mayo y está destinada a empresas de los sectores agtech, alimentos, productos regionales, industria metalmecánica y agroindustrial, insumos agropecuarios, energías renovables, textiles, construcción, entre otros.



Para acceder al formulario de inscripción se debe ingresar a https://sf.gob.ar/empresasagroactiva.



De acuerdo a lo detallado, al momento de la selección, se priorizará a aquellas pymes que participen por primera vez y que incorporen innovación, valor agregado o desarrollos tecnológicos en sus procesos o productos.

Edición 2026

Para este año, Agroactiva se llevará a cabo del 3 al 6 de junio en la ciudad de Armstrong, donde el Gobierno Provincial dispondrá de un espacio institucional sin costo para los expositores seleccionados.



Agroactiva nació como una feria local y se ha consolidado como una referencia internacional en el ámbito agroindustrial. En sus tres décadas de historia ha crecido exponencialmente, atrayendo a empresas, fabricantes, importadores y distribuidores de bienes, insumos y servicios para el sector agropecuario.



En la actualidad representa la muestra a cielo abierto más convocante de la Argentina y la región. Cada edición constituye una oportunidad única para mostrar lo último en tecnología, maquinaria e innovación aplicada al campo.

Santa Fe Expone

El programa está dirigido a emprendedores y pymes de toda la provincia, con el objetivo de facilitar su participación en ferias y exposiciones productivas a nivel nacional.



Cada año, alrededor de 400 empresas santafesinas forman parte de más de 30 muestras en distintos puntos del país, lo que consolida una política activa de acompañamiento al entramado productivo.