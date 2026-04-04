Florencia: Hallan sin vida a dos menores que se habían ahogado en el arroyo Tapenagá

Un trágico hecho se registró en la tarde del 3 de abril de 2026 en la ciudad de Florencia, donde dos menores de edad fueron hallados sin vida tras desaparecer en aguas del arroyo Tapenagá.

El episodio ocurrió alrededor de las 15.15 horas, cuando personal de la Comisaría 9ª tomó conocimiento de que dos personas se habrían ahogado en el arroyo, ubicado a unos 500 metros al norte de la ciudad y a 150 metros de la Ruta Nacional Nº 11.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer, madre de las víctimas, quien manifestó que sus hijos, de 13 y 17 años, se encontraban bañándose junto a otros familiares. En un momento dado, ambos desaparecieron de la superficie, por lo que comenzaron a ser buscados sin éxito, dando aviso inmediato a la policía y a bomberos.

En el operativo participaron bomberos voluntarios de Florencia, personal de la Comisaría 4ª de Villa Ocampo con una embarcación y efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” de Villa Ocampo y Florencia.

Tras varias horas de búsqueda, después de las 18.00 lograron hallar los cuerpos de ambos menores, que fueron trasladados a la morgue del hospital local.

El médico policial examinó los cuerpos y prescindió de la autopsia. Por disposición del fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, los cuerpos fueron entregados a sus familiares para su inhumación.