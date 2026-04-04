El Senador «Chacho» Marcón destacó el avance de los nuevos puentes sobre la ruta 98s

El senador provincial Orfirio “Chacho” Marcón informó que la obra de construcción de nuevos puentes sobre la Ruta Provincial 98s, entre Moussy y La Sarita, presenta un avance superior al 80% y tendrá un impacto clave en la conectividad y la producción del departamento General Obligado.

Se trata de una intervención histórica que incluye cuatro estructuras de hormigón —un puente principal de 60 metros y tres aliviadores— que reemplazarán los antiguos puentes de madera. Marcón destacó que la obra garantizará transitabilidad permanente y segura, especialmente en épocas de lluvias.



Además, remarcó la fuerte inversión provincial, que supera los 6.250 millones de pesos, y valoró la decisión del gobernador Maxi Pullaro de impulsar el desarrollo del norte santafesino, junto al trabajo del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico.

El legislador también señaló que ya hay estructuras prácticamente finalizadas y que se avanza en accesos y consolidación del suelo en varios kilómetros del trazado.

Por último, el Senador subrayó el impacto positivo para los productores y sostuvo que la obra pública es clave para generar desarrollo, arraigo y mejores condiciones de vida en la región.