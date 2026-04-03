Villa Ocampo: Aprehenden a un hombre tras persecución y hallazgo de presunta droga

Un hombre mayor de edad fue aprehendido en la madrugada del 3 de abril de 2026 en la ciudad de Villa Ocampo, tras un procedimiento policial que incluyó una persecución y el secuestro de presunta sustancia estupefaciente.

El hecho ocurrió alrededor de las 00.45 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte realizaba patrullaje preventivo por calles Fray Luis Beltrán y Mario Corgniali, en barrio Cáritas. En ese contexto, los efectivos observaron a un individuo dentro de una finca, quien al advertir la presencia policial huyó a gran velocidad a bordo de una motocicleta.

Durante un seguimiento controlado, los uniformados advirtieron que el sujeto arrojó un elemento al suelo. A pocos metros lograron interceptarlo e identificarlo.

Posteriormente, se constató que el objeto descartado contenía cuatro envoltorios de nylon con una sustancia polvorienta de color blanco, presumiblemente estupefaciente.

El involucrado fue trasladado a sede policial en calidad de aprehendido por los delitos de resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737. Se dio intervención a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de las pericias correspondientes.