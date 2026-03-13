La Expo Rural de Reconquista lanzó su 90° edición en Expoagro 2026

La Sociedad Rural de Reconquista presentó oficialmente la 90° edición de la Expo Rural de Reconquista en el Auditorio de Prensa de Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial que se desarrolla en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

El lanzamiento contó con la participación de integrantes de la Comisión Directiva de la institución y del intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, quienes brindaron detalles de la exposición que se realizará del 7 al 9 de agosto en el predio de la Sociedad Rural.

Durante la presentación, el presidente de la entidad destacó que la Expo Rural de Reconquista se ha consolidado, a lo largo del tiempo, como uno de los encuentros productivos más importantes del norte santafesino y del norte argentino, reuniendo cada año a empresas, cabañas, productores e instituciones de toda la región.

La muestra se desarrolla en un predio de 15 hectáreas y, en sus últimas ediciones, ha alcanzado una dimensión que la posiciona como una verdadera vidriera del sector agroindustrial del norte del país, con más de 250 expositores, más de 100 empresas auspiciantes, más de 45.000 visitantes, más de 40 charlas técnicas y más de 150 reproductores comercializados durante las tres jornadas.



En este sentido, desde la institución remarcaron que la exposición representa un punto estratégico de encuentro entre el campo, la agroindustria, la tecnología y el comercio, donde las empresas presentan innovaciones, las cabañas exhiben genética de primer nivel y los productores acceden a herramientas para mejorar sus sistemas productivos.

Además, se subrayó el valor histórico de la muestra, que este año celebra 90 ediciones dentro de una institución con más de un siglo de trayectoria, fundada en 1919. La primera Exposición Ganadera, Agrícola e Industrial de Reconquista se realizó en 1920, y desde entonces se ha transformado en un espacio clave para el desarrollo productivo del norte santafesino.

Por su parte, el intendente Amadeo Enrique Vallejos destacó la importancia de la exposición para la región y valoró el espacio brindado por Expoagro para presentar la muestra en uno de los escenarios más representativos del sector agroindustrial argentino.

Finalmente, desde la Sociedad Rural de Reconquista invitaron a empresas, instituciones y actores del sector productivo a ser parte de esta edición histórica, destacando que la Expo Rural no sólo celebra su trayectoria, sino que también constituye una oportunidad para mostrar productos, generar vínculos comerciales y fortalecer el desarrollo productivo de toda la región norte del país.

Comisión Directiva

Sociedad Rural de Reconquista