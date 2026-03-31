Villa Ocampo: Se realizará una Asamblea Ciudadana Participativa en Isleta Centro

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a vecinos y vecinas a participar de una Asamblea Ciudadana Participativa, un espacio de encuentro y diálogo abierto destinado a compartir ideas y propuestas para mejorar el barrio.

La actividad se llevará a cabo el día martes 31 de marzo de 2026, a las 18:30 horas, en el Centro Comunitario Isleta Centro.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer la participación ciudadana, promoviendo el intercambio de opiniones y la construcción colectiva de soluciones a las necesidades de la comunidad. Será una oportunidad para que los vecinos puedan expresarse, proponer y ser parte activa en el desarrollo de su entorno.

Desde la organización destacaron la importancia de estos espacios, donde el diálogo y el compromiso de la comunidad son fundamentales para seguir creciendo como ciudad.

“Tu participación es clave”, remarcaron, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta jornada.