Villa Ocampo: Actividades de Semana Santa 2026

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través del área de Turismo , invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta integral durante Semana Santa 2026 , con una amplia agenda de actividades en el Jaaukanigás , uno de los humedales más importantes de la región, pensadas para todas las edades y orientadas al contacto con la naturaleza, la cultura y la recreación.

Villa Ocampo invita a vivir Semana Santa 2026 en el corazón del Jaaukanigás



La propuesta incluye senderismo en la reserva El Pindó, paseos en lancha y kayak, avistaje de aves, cabalgatas guiadas y vuelos aeronáuticos , permitiendo recorrer y descubrir la riqueza natural del entorno desde distintas experiencias.

Asimismo, se podrá disfrutar de propuestas culturales y gastronómicas, como la Feria de la empanada de pescado con shows en vivo , además de un recorrido histórico en el Cementerio de Isleta , que invita a conocer parte de la identidad y la historia local.

El objetivo de esta iniciativa es promover el turismo local y regional, poniendo en valor el patrimonio natural, cultural y productivo de Villa Ocampo, ofreciendo una alternativa diferente para quienes buscan desconectar y vivir nuevas experiencias durante el fin de semana largo.

Las actividades están destinadas a todo público y quienes deseen obtener más información o realizar consultas e inscripciones pueden acercarse a la Oficina de Turismo.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo invitan a ser parte de esta propuesta y a descubrir, explorar y disfrutar el Jaaukanigás en una Semana Santa única.

Feria de la Empanada de Pescado en Semana Santa



La Municipalidad de Villa Ocampo, junto a la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) y gastronómicos locales, invita a la comunidad y visitantes a disfrutar de la Feria de la Empanada de Pescado , una propuesta gastronómica que se desarrollará durante Semana Santa en distintos puntos de la ciudad.

La feria tiene como objetivo promover la producción local, acompañar a los emprendedores gastronómicos y poner en valor los sabores regionales, ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de degustar empanadas de pescado elaboradas por manos locales.

Las actividades se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

Jueves 2 de abril , de 11:00 a 14:30 horas y de 19:00 a 22:00 horas, en el Complejo ARNO.

Viernes 3 de abril , de 10:00 a 14:30 horas, en el Complejo ARNO.

Domingo 5 de abril , a partir de las 19:00 horas, en el ingreso a la ciudad.

La propuesta se enmarca dentro de las actividades organizadas para Semana Santa, brindando un espacio de encuentro donde la gastronomía, la cultura y la identidad local se combinan para ofrecer una experiencia única.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo invitan a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y disfrutar de una de las tradiciones culinarias más representativas de la región.