La Liga Ocampense reconocerá en vida a José “Cochengo” Brac

En la mañana del 31 de marzo, en el programa Estilo Propio que se emite por el Grupo de Medios Jaaukanigás, en la columna deportiva dialogamos con José “Cochengo” Brac, tras confirmarse que el torneo 2026 de la Liga Ocampense de Fútbol llevará su nombre, en un reconocimiento en vida a su trayectoria y compromiso con el fútbol regional.

Durante la entrevista, Brac explicó que la decisión se dio en el marco de una reunión de la Liga Ocampense, donde delegados propusieron su nombre para denominar el torneo de esta temporada, el cual hasta ese momento no tenía denominación oficial. La propuesta fue aprobada por unanimidad, lo que generó sorpresa y emoción en el histórico dirigente del fútbol regional.

Además, confirmó que esta fue su última reunión participando de manera directa como delegado representando al club Racing, función que a partir de ahora quedará en manos de Ariel Fernández, aunque continuará como delegado suplente acompañando el trabajo institucional.

Resultados de la tercera fecha

Durante la columna deportiva también se repasaron los resultados de la tercera fecha del campeonato 2026.

Sub 20 – Zona Sur

Ocampo Fábrica 1 – Racing 0

Huracán 3 – Tacuarendí 0

Papelero 1 – Universitario 0

Itatí de Villa Ana 1 – Belgrano 0

Sub 20 – Zona Norte

Exalumno 2 – Barrio Sur 0

Arroyito 2 – Tiro Federal 0

Recreativo 3 – Central Florencia 2

Cicles 2 – San Roque 1

Boxing 2 – Pueblo Nuevo 0

Primera División – Zona Sur

Ocampo Fábrica 2 – Racing 1

Tacuarendí 3 – Huracán 1

Papelero 5 – Universitario 1

Belgrano 2 – Itatí 1

Primera División – Zona Norte

Exalumno 6 – Barrio Sur 3

Tiro Federal 3 – Arroyito 2

Recreativo 2 – Central Florencia 1

Cicles 3 – San Roque 2

Boxing 0 – Pueblo Nuevo 0

Programación – 4° Fecha Liga Ocampense

Zona Norte

Sábado 4 de abril

16:30 – Tiro Federal vs Ex Alumnos

Domingo 5 de abril

16:30 – Boxing Club vs Deportivo Barrio Sur

16:30 – Pueblo Nuevo vs Deportivo San Roque

16:30 – Florencia Cicles vs Central Florencia

17:00 – Recreativo vs El Güemes del Arroyito

Zona Sur

Sábado 4 de abril

16:30 – Universitario vs Tacuarendí

19:00 – Ocampo Fábrica vs Juventud Km 407

20:00 – Deportivo Itatí vs Papelero

Domingo 5 de abril

18:00 – Huracán vs Racing El Campesino

Libre: Deportivo Belgrano

Preocupación por los costos y la seguridad

Uno de los temas que también se abordó en la entrevista fue la preocupación de los clubes por los costos de seguridad y organización de los partidos. Según explicó Brac, muchos clubes están teniendo pérdidas económicas, ya que la recaudación en varios partidos no alcanza para cubrir los gastos, y solamente algunos encuentros como los clásicos permiten equilibrar los números.

Esta situación económica genera preocupación en la Liga, ya que podría complicar la continuidad de algunos equipos a lo largo del campeonato si no se logra equilibrar la situación financiera.

Formato del torneo

El torneo se disputa en dos zonas y participan 19 equipos. Clasifican 16 al octogonal final y tres equipos quedan eliminados por promedio de puntos. En los play-off habrá ventaja deportiva para el mejor clasificado, mientras que la final se jugará a partidos de ida y vuelta, sin ventaja deportiva.

Un reconocimiento en vida

El torneo 2026 de la Liga Ocampense llevará el nombre de José “Cochengo” Brac, en un reconocimiento que surge desde el propio ámbito del fútbol, de sus pares, dirigentes y clubes, destacando su trayectoria y años de trabajo dentro del fútbol regional.

Gentileza: Antonio Paré