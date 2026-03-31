Villa Ocampo: Comenzó la Escuela de Iniciación Deportiva

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que ya dio inicio la Escuela de Iniciación Deportiva, una propuesta pensada para acercar a los más pequeños al mundo del deporte desde el juego, la diversión y el aprendizaje.

Bajo el lema “Donde el deporte se vuelve juego”, la iniciativa está dirigida a niños y niñas de 4 a 6 años, quienes podrán disfrutar de distintas actividades recreativas y mini-deportes en un ambiente dinámico, alegre y formativo.

Las clases se desarrollan en el Salón Bordo del Complejo ARNO, los días lunes y miércoles, con los siguientes horarios organizados por edades:



• De 17 a 18 horas: para niños y niñas de 4 y 5 años

• De 18 a 19 horas: para niños y niñas de 6 años



Las actividades están a cargo de la profesores de educación física, quienes acompañan a los chicos en sus primeros pasos deportivos promoviendo valores como el compañerismo, la inclusión y la alegría por el movimiento.

La propuesta busca fomentar la actividad física desde temprana edad y generar espacios de encuentro donde los niños puedan aprender, jugar y desarrollarse en un entorno saludable.

Desde la organización destacaron que las inscripciones son gratuitas y continúan abiertas. Las familias interesadas pueden acercarse a las oficinas del Complejo ARNO o comunicarse al 3482-242290.

Con esta iniciativa, Villa Ocampo sigue apostando al deporte como herramienta fundamental para el desarrollo integral de la infancia.