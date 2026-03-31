San Cristóbal: Provincia asiste a familias y refuerza la contención en las escuelas

Tras el trágico episodio del lunes en un establecimiento educativo, el Gobierno de Santa Fe despliega un operativo interministerial en la localidad con asistencia psicológica y acompañamiento directo a los familiares de la víctima y a los heridos, seguimiento permanente de las familias, trabajo coordinado con la fiscalía y la PDI, y dispositivos de intervención en todas las escuelas para contener a estudiantes, docentes y comunidades educativas tras el ataque.

Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, autoridades del Gobierno de Santa Fe continúan con el despliegue interministerial en San Cristóbal, tras lo ocurrido en una escuela el lunes por la mañana, con un chico de 13 años fallecido por un ataque a balazos de otro alumno, de 15.



En ese contexto, este martes, las secretarias de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, y de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, junto al senador departamental, Felipe Michlig, brindaron detalles de los protocolos y las acciones ejecutadas hasta el momento.



Acompañaron la conferencia, el subsecretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Juan Manuel Musuruana y el delegado de la Regional IX de Educación con jurisdicción en San Cristóbal, Maximiliano Rodríguez.

Acompañamiento integral a las familias

En el lugar, Coudannes detalló que en materia investigativa se continúa con el trabajo con la fiscalía y en relación a la audiencia que se le realizó al autor del hecho y las respectivas audiencias que se le realizarán, “tanto fiscalía como Policía de Investigaciones (PDI) continúan haciendo entrevistas, sumado a las requisas que se realizaron el lunes”, y desde ese lugar dijo que el Gobierno Provincial comunicó a la comunidad entera de San Cristobal su consternación por lo sucedido.



Asimismo, la funcionaria destacó el abordaje desde todas las áreas de Gobierno como Educación, Salud Mental, la Unidad Regional de Policía del Departamento, la PDI y Atención a Víctimas del Delito de manera coordinada, “para poder acompañar a los vecinos, las instituciones y la comunidad educativa de una manera ordenada y estando cerca”, manifestó.



Musuruana explicó que desde el momento de lo sucedido, por pedido del gobernador Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, “nos constituimos en la localidad con el equipo de Atención a Víctimas del Delito altamente lesivos, poniéndose la psicóloga en contacto con el padre de Ian (el menor de 13 años asesinado) para darle contención”.



Además, desde un primer momento se entrevistaron con la madre de Ian, junto al equipo de Salud Mental del Ministerio de Salud y se mantiene el contacto con las familias de los dos menores que resultaron heridos y permanecen internados en Rafaela y Santa Fe. “Este acompañamiento es psicológico ante la contención necesaria por lo sucedido, pero también se les brinda asesoramiento, priorizando su bienestar”, afirmó el funcionario.



Acciones en la comunidad educativa

Gallo Ambrosis, por su parte, contó que desde el Ministerio de Educación se entrevistó al equipo directivo de la escuela donde ocurrió el hecho, reconociendo que “no teníamos registros dentro de los equipos socioeducativos, en toda la trayectoria escolar del joven imputado como autor del hecho, que pudieran determinar que esta tragedia”.



Además, remarcó que las acciones se llevaron adelante con el resto de las escuelas de la localidad y continuarán este martes y miércoles, al tiempo que entrevistarán a los jóvenes tanto de los cursos del menor fallecido, como del imputado, mostrando “el dispositivo que se está llevando adelante en todos los establecimientos educativos con los equipos de Educación, desde Bienestar docente, Bienestar de asistentes escolares, Convivencia y Construcción de ciudadanía”, valorando las oportunidades que da la educación pública “todos los días a los alumnos y docentes”.



Seguidamente, el delegado de la Regional IX de Educación, Maximiliano Rodríguez, dijo que “vamos a estar acompañando a los alumnos y sus familias para que no transiten esta etapa solos, demostrándolo con acciones concretas con el objetivo de volver a las escuelas y las calles de San Cristobal de manera segura”.



Por último, el senador Felipe Michlig, destacó “el trabajo coordinado de los distintos Ministerios de la Provincia desde el mismo lunes, que por disposición del gobernador Pullaro seguirá presente con distintas acciones”.

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