Las Toscas: Iván Sánchez participó de la apertura del ciclo lectivo 2026 en el ISP N°63

El lunes 30 de marzo, en el Instituto Superior de Profesorado N°63 «Natalia Quessús», el Intendente de Las Toscas Iván Sánchez participó de la apertura del ciclo lectivo 2026, junto a su directora Claudia Ledesma.

En su intervención, el intendente destacó el compromiso del municipio con la institución, remarcando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades locales, provinciales y la comunidad educativa para continuar fortaleciendo el desarrollo del Instituto.



También estuvieron presentes concejales, representantes de instituciones intermedias, docentes, estudiantes y personal no docente. En este acto se celebró la incorporación de una nueva propuesta académica, «Tecnicatura Superior en Administración Rural», marcando un avance en la oferta educativa de la institución.

De esta manera, «el ISP N° 63 renueva su compromiso con la formación docente y el crecimiento educativo de nuestra región”, concluyó el Intendente.