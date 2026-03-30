Avanza la obra de ensanchamiento de puentes en la Ruta Provincial 4

El senador provincial Felipe Michlig recorrió este sábado la obra de nuevos accesos y ensanchamiento sobre el Arroyo San Antonio – Ruta Provincial Nº 4-, en donde este sábado quedaron finalizadas las vigas de la estructura del nuevo puente, que tendrá un ancho total de 13,70 metros y 103 metros de longitud, incluyendo la construcción de banquinas y cordones peatonales a ambos lados, además de nueva iluminación led, al igual que el Capivara 1 y Capivara 2.

En la oportunidad, el legislador, junto al Subadministrador General de Vialidad Provincial, Sergio Cardozo, recorrieron los trabajos en ejecución en Arroyo San Antonio, en donde atendieron a la prensa en el mismo lugar, detallándose “que los quehaceres constructivos evolucionan a un ritmo normal, con un importante avance de obra que supera el 50% promediando los trabajos en los 3 puentes”.

También estuvieron presentes los concejales de la ciudad de San Cristóbal, Pablo Bonacina y Horacio Rigo. La comitiva fue recibida y acompañada por el ingeniero Walter Sosa, representante de la UTE que lleva adelante la obra.



Mejorar la seguridad vial y favorecer la producción

Durante la recorrida, el senador remarcó el significativo avance de los trabajos y subrayó que la obra permitirá prácticamente duplicar el ancho de la calzada, mejorando de manera sustancial la seguridad vial y optimizando el tránsito para la producción regional.

Asimismo, destacó que “la intervención no solo abarca el puente sobre el Arroyo San Antonio, sino también los puentes sobre el Capivara 1 y Capivara 2, ambos con un importante grado de avance».

“Mientras algunos dudan o critican, nosotros mostramos hechos. Cuando asumimos un compromiso, lo cumplimos. Esa es nuestra forma de trabajar y de hacer política”, subrayó el senador Michlig ante la prensa regional.

La inversión total actualizada supera los $10.000 millones

En ese marco, valoró el compromiso del gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro y el trabajo de Vialidad Provincial, encabezado por Pablo Seghezzo, al remarcar que se trata de “obras que salvan vidas. En este caso con una inversión total que supera los 10.000 millones de pesos (con montos actualizados a la fecha)”.

“Durante años vimos accidentes en estos puentes, muchos con consecuencias fatales. Fueron más de 20 años de pedidos sin respuestas. Tuvo que venir este gobierno, con decisión y sensibilidad, para transformar esa demanda en una obra concreta”, expresó.

¿Como será la Obra integral?

La obra integral comprende el ensanchamiento de 3 puentes sobre la RP4: -Sobre Arroyo Antonio km 129 + 899. // -Sobre Cañada Capivara km 123 + 331. //- Puente Sur (La frontera) km 118 + 276. La misma es ejecutada por la UTE Mundo Construcciones S.A. y Rovial S.A.

“Con la ejecución de la obra se busca alcanzar un ancho total de 13,70 metros y 103 metros de longitud, incluyendo la construcción de banquinas y cordones peatonales a ambos lados, además de nueva iluminación led. La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $8.464.579.236 (al momento de la licitación)”, señalaron las autoridades.