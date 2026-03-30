Orfilio Chacho Marcón: «Vamos a inaugurar obras que fueron promesas de gobierno y que hoy son una realidad»

El senador provincial Orfilio “Chacho” Marcón, invita a la comunidad a participar de la inauguración de dos obras públicas, ejecutadas por el gobierno de Maxi Pullaro a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico.

“Vamos a inaugurar obras que fueron promesas de gobierno y que hoy son una realidad”, expresó «Chacho» Marcón, destacando el avance de la gestión provincial con inversiones concretas en el norte santafesino.

En Reconquista se inaugurará la refacción integral del Centro de Salud del barrio La Loma, obra que demandó una inversión superior a los 437 millones de pesos. El acto será el jueves 2 de abril a las 8:30 horas, en calle 115 y 25 de Mayo.

Por su parte, en Los Laureles se habilitará la nueva red de agua potable en el barrio Cacique Colashi, con una inversión de más de 55 millones de pesos, cuya inauguración está prevista para el miércoles 1 de abril a las 16:30 horas en el Salón Comunitario.

Ambas obras forman parte de un esquema de inversión pública que refleja el cumplimiento de compromisos asumidos por la actual gestión provincial, con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura en la región.