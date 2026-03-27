Las Toscas: Se viene la primera Fiesta Retro Amigos con música y gastronomía

La ciudad de Las Toscas vivirá una propuesta diferente este domingo 29 de marzo, con la realización de la 1° Fiesta Retro Amigos, un evento que combinará música, baile y una variada oferta gastronómica.

La iniciativa, impulsada por el grupo Retro Amigos de Reconquista junto a la Municipalidad local, se desarrollará desde las 17:00 horas en la Plaza 23 de Agosto, donde se montará un gran paseo gastronómico a cielo abierto acompañado de espectáculos musicales.

Durante la jornada habrá DJ de Reconquista en vivo, DJs locales invitados y una amplia pista de baile para disfrutar de los grandes clásicos de las décadas del 80 y 90.

El evento será libre y gratuito, y está pensado como un espacio de encuentro para compartir con amigos y en familia, reviviendo épocas a través de la música y degustando propuestas gastronómicas locales.