Villa Ocampo: El Taller Manual recibió la resolución ministerial de la escrituración de su inmueble

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el pasado lunes 11 de mayo , se llevó a cabo el acto de entrega de la Resolución Ministerial que otorga la escrituración del inmueble al Taller Manual de nuestra ciudad, culminando así un proceso de gestión de más de 15 años.

Este importante avance permitirá a la institución acceder a subsidios, programas y distintos beneficios que contribuirán al fortalecimiento de sus actividades y al crecimiento de su labor comunitaria.

Durante el encuentro se destacó el valor del trabajo sostenido y el compromiso de quienes impulsaron esta gestión a lo largo de los años, logrando finalmente concretar un objetivo muy esperado por toda la comunidad educativa e institucional del Taller Manual.

Desde el Municipio se celebró este acontecimiento, remarcando la importancia de seguir acompañando y fortaleciendo a las instituciones locales que cumplen un rol fundamental en la formación y contención de niños, jóvenes y adultos de la ciudad.