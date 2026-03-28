Un hombre de Lanteri murió al ser embestido por un camión

Feliciano Rodríguez, 48, murió al ser embestido por un camión sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 821,500 aproximadamente, en jurisdicción del Paraje El Tapialito, en inmediaciones de la escuela de la localidad. El hecho fue reportado a las 13:30 horas del viernes 27 de marzo de 2026 y obligó a la interrupción total del tránsito en el sector.

De acuerdo al relato de los testigos, la víctima decidió arrojarse intencionalmente delante del vehículo.

Momentos antes, había sido visto a bordo de un automóvil Peugeot 208 de color blanco, dominio AF808RM, con el cual intentó colisionar contra otro camión, un Scania 113 conducido por Giménez Álvarez Alberdi.

Seguidamente, lo vieron descender del vehículo, dejándolo en la banquina este de la ruta, para continuar a pie en dirección al sur.

A unos 800 metros de ese punto, es donde advierten que se arrojó frente a un Scania 360 que circulaba hacia el norte, al mando de Carlos Ignacio Tessi, falleciendo en el acto.

En el lugar trabajaron agentes de la Guardia Provincial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), de la Comisaría de Las Garzas, de la Policía de Investigaciones (PDI), de Criminalística y del servicio de emergencias 107, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Hablemos de suicidio

En el 2021 se reglamentó en nuestro país la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Nro. 27130), cuyos principales puntos son: establecer la reglamentación de la atención a personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias, la capacitación profesional en la detección y atención y el abordaje coordinado, interdisciplinario e interinstitucional de la problemática de suicidio.

Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en nuestro país hay 1 suicidio cada 3 horas.

El suicidio es un problema de salud pública que requiere un abordaje comunitario y responsable, y para esto es importante tener información al respecto:

La persona que se suicida no desea morir. La persona que tiene ideas suicidas está transitando una situación de ambivalencia en su vida, es decir, desearía morir si su vida continúa de la misma manera, pero desearía vivir si se produjeran cambios significativos en ella.

Se cree que el que dice o amenaza con quitarse la vida, no lo hace, sin embargo, la mayoría de las personas que se suicidan, hicieron saber el propósito de acabar con su vida. Toda persona antes de cometer un intento de suicidio evidencia una serie de señales que, de ser detectada a tiempo, puede ayudar a evitarlo. El suicidio no ocurre sólo por impulso.

El suicidio o intento de suicidio puede ocurrir durante un proceso depresivo o no. No hay una relación directa entre el sufrimiento que padece quien desea terminar con su vida y los padecimientos o enfermedades mentales.

Gentileza: Gustavo Raffin