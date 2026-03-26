Cotelvo: Adquisición de nuevas herramientas

COTELVO Servicios adquirió nuevas herramientas destinadas a los trabajos de mantenimiento de sus instalaciones; por un lado, la incorporación de un tractor corta pasto y una barredora a explosión para el acondicionamiento de los espacios verdes de grandes extensiones.

Además, se adquirió un nuevo equipo Hidro Jet, de mayor capacidad y potencia que el incorporado en el año 2018, destinado a los trabajos de destaponamiento que se requieren realizar periódicamente en varios puntos de la red colectora de líquidos cloacales.

Por su parte, el equipamiento anterior será convenientemente sanitizado y reparado a nuevo, para destinarlo exclusivamente a tareas de desprendimiento y limpieza de sedimentos de la red de agua potable; completando con ello, un parque de herramientas disponibles para trabajos previamente planificados o aquellos que requieren ser ejecutados de manera urgente, ante cualquier inconveniente que se presente en la prestación de los servicios.