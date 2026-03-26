Villa Ocampo: Los arquitectos Estechina y Robledo detallaron las obras y proyectos para la ciudad

En la tarde del 26 de marzo, en el programa Modo Berni, que se emite por 96.1 Renacer FM y 97.1 Ronda Vida del Grupo de Medios Jaaukanigás, dialogamos con los arquitectos Guillermo Estechina, secretario de Obras Públicas, y Lucas Robledo, responsable del área de Planeamiento de la Municipalidad de Villa Ocampo, quienes brindaron detalles sobre las obras en marcha y los proyectos previstos para la ciudad.

Durante la entrevista, los funcionarios confirmaron que la obra del Acceso Norte continúa avanzando y que la primera etapa podría finalizar en el mes de abril, incluyendo pavimentación, iluminación, desagües, cordones y la construcción de una rotonda en el sector del barrio 8 de Octubre. Además, explicaron que el proyecto contempla una segunda etapa que buscará extender la obra hasta el Hospital y, posteriormente, conectar con Boulevard Sarmiento.

Por otra parte, anunciaron importantes novedades respecto al acceso principal a la ciudad, donde se proyecta una refuncionalización integral que incluirá la remodelación del Museo de los Gringos y la creación de un parque urbano lineal con sectores recreativos, espacios históricos, zonas de descanso, iluminación LED y un paseo gastronómico. Esta obra será financiada a través del Programa de Obras Urbanas, con desembolsos que permitirán avanzar en las próximas semanas.

En materia de infraestructura, también se están evaluando obras hídricas, como la construcción de alcantarillas, mejoras en desagües y la intervención en un puente que presenta inconvenientes en el escurrimiento del agua. Asimismo, se trabaja en el proyecto de reconstrucción del puente sobre el arroyo Manolo, una obra clave para la conectividad rural.

En cuanto a otros trabajos, desde la Secretaría confirmaron la reparación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus, la recuperación de oficinas en la ex casa del Banco de Santa Fe para dependencias municipales y la continuidad del proyecto del Centro Cultural Educativo, que espera financiamiento para una nueva etapa.

También se destacó el avance del proyecto del Centro de Interpretación de la Naturaleza Jaaukanigás, una obra de aproximadamente 500 metros cuadrados que estará destinada a la educación ambiental, el turismo y la concientización sobre el sitio Ramsar Jaaukanigás, posicionando a Villa Ocampo como un punto estratégico para el desarrollo del ecoturismo en la región.

En materia de servicios, se concretó una obra de extensión de la red de agua potable con nuevas conexiones para familias que durante décadas no contaban con el servicio, especialmente en la zona de Isleta Centro, donde además se proyectan mejoras en caminos rurales.

Finalmente, los funcionarios indicaron que continúan los trabajos en plazas, paseos, iluminación urbana y pavimentación, en el marco de una planificación integral que busca acompañar el crecimiento de Villa Ocampo con infraestructura y servicios.

Desde el área de Obras Públicas remarcaron que la planificación es fundamental para el desarrollo ordenado de la ciudad y que el objetivo es avanzar progresivamente en obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Gentileza: Antonio Paré