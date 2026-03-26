Villa Ocampo: José “Cochengo” Brac habló sobre lo que viene en la Liga Ocampense

En la mañana del jueves 26 de marzo, José “Cochengo” Brac, en su habitual columna deportiva, brindó detalles sobre la actualidad de la Liga Ocampense de Fútbol durante el programa Estilo Propio, que se emite por FM 99.9 Onda Cien y 96.1 Renacer FM del Grupo de Medios Jaaukanigás.

Durante la columna, Brac informó que en la noche anterior se llevó a cabo una reunión de la Liga, en la que se abordaron diferentes temas organizativos, especialmente vinculados a la programación de partidos que debieron ser reprogramados por los feriados y suspensiones del fin de semana anterior. Uno de los principales problemas planteados continúa siendo la imposibilidad de disputar dos partidos en simultáneo en la ciudad de Villa Ocampo debido a la falta de personal policial para cubrir los adicionales de seguridad.

Ante esta situación, se analizó la posibilidad de que uno de los partidos pueda disputarse con seguridad privada, aunque para ello la Liga debería contar con la autorización correspondiente de la federación. La problemática se agrava cuando algunos equipos no cuentan con iluminación artificial, lo que impide programar encuentros en horario nocturno.

En cuanto a lo deportivo, Brac repasó los resultados registrados el pasado fin de semana en las distintas categorías y zonas.

Resultados – Zona Sur

Sub-20

Universitario 3 – Belgrano 1

Huracán 2 – Papelero 1

Ocampo Fábrica 2 – Tacuarendí 1

Juventud 407 1 – Racing 1

Primera División

Universitario 2 – Belgrano 2

Huracán 2 – Papelero 1

Ocampo Fábrica 1 – Tacuarendí 3

Racing 407 1 – Juventud 407 1

Resultados – Zona Norte

Sub-20

Pueblo Nuevo 1 – Barrio Sur 0

Cicle Florencia 1 – Boxing 3

Tiro Federal 2 – Central Florencia 2

Exalumno 1 – Arroyito 1

Primera División

Pueblo Nuevo 1 – Barrio Sur 0

Cicle 0 – Boxing 0

Recreativo Guillermina 8 – San Roque 0

Tiro Federal 2 – Central Florencia 2

Exalumno 6 – Arroyito 2

Uno de los datos llamativos fue la situación del equipo San Roque de El Rabón, que en sus primeros partidos sufrió derrotas abultadas mientras termina de conformar su plantel y regularizar pases de jugadores.

También se dio a conocer la próxima fecha del campeonato:

Próxima Fecha – Zona Sur

Sábado: Papelero vs Universitario

Domingo: Racing vs Ocampo Fábrica

Belgrano vs Itatí

Tacuarendí vs Huracán

Zona Norte

Sábado: Barrio Sur vs Exalumno

Arroyito vs Tiro Federal

San Roque vs Cicle

Domingo: Central Florencia vs Recreativo Guillermina

Boxing Club vs Pueblo Nuevo (Clásico tosquense)

Todos los encuentros se disputarán en los siguientes horarios:

Sub 20: 14:30 horas

Primera División: 16:30 horas.

Finalmente, Brac informó que continúa el trabajo para garantizar árbitros en todas las fechas, mientras que el próximo lunes se realizará la asamblea de la Liga Ocampense donde se renovarán autoridades y podría haber cambios en el Tribunal de Penas, ya que algunos miembros no continuarían en sus cargos.

De esta manera, la Liga Ocampense continúa su marcha entre lo deportivo y lo organizativo, en un torneo que avanza con buena convocatoria de público en varias canchas de la región.

Gentileza: Antonio Paré