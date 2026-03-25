Villa Ocampo realizará una clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que se llevará a cabo, por primera vez en la ciudad , una clínica habilitante para entrenadores de fútbol infantil, una propuesta de formación teórico-práctica destinada a fortalecer el desarrollo del deporte formativo.

La capacitación estará a cargo del disertante Carlos Vignales, Director de la Escuela de Técnicos del Fútbol Argentino – Sección Santa Fe, y se desarrollará en tres jornadas: el sábado 28 de marzo y el sábado 11 de abril en el Complejo ARNO, mientras que la tercera jornada, prevista para el sábado 18 de abril, tendrá lugar a confirmar.

La iniciativa tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos a quienes se desempeñan o desean desempeñarse como entrenadores, promoviendo una formación integral orientada al fútbol infantil.

Al finalizar la capacitación, se entregarán certificados de asistencia y se otorgará la disposición municipal de “entrenador local de fútbol infantil”, requisito importante para participar en las competencias organizadas en la ciudad.

Las personas interesadas podrán inscribirse en las oficinas del Complejo ARNO , presentando nombre, DNI y número de contacto, o realizar consultas al 3482-543832.

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de generar estos espacios de formación que contribuyen al crecimiento del deporte local y al desarrollo de quienes cumplen un rol clave en la formación de niños y niñas.