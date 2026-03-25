Villa Ocampo inicia la entrega de kits de semillas del programa Huertas Ocampenses

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través del programa Huertas Ocampenses , informa que a partir del miércoles 25 de marzo se realizará la entrega de kits de semillas correspondientes a la temporada otoño–invierno 2026 , con el objetivo de promover la producción de alimentos saludables y el desarrollo de huertas familiares.

Los kits contienen 8 especies de semillas hortícolas, entre ellas acelga bressane, arveja, espinaca, habas, lechuga de invierno, cebolla morada, zanahoria y rabanito, brindando a los vecinos la posibilidad de iniciar o fortalecer sus huertas en esta nueva temporada.

Las personas interesadas podrán retirar su kit acercándose a la Oficina de Producción, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en el horario de 7:00 a 13:00 horas .

Desde la Municipalidad de Villa Ocampo destacaron la importancia de esta iniciativa que fomenta la autoproducción de alimentos, la alimentación saludable y el cuidado del ambiente, promoviendo además prácticas sustentables en la comunidad.