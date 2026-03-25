Las Toscas: Se realizó una actividad en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976

El martes 24 de marzo, por la noche, en la esquina de calles 10 y 19, se llevó adelante una intervención en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.

La propuesta incluyó una proyección audiovisual acompañada de música, junto a un espacio especialmente ambientado con paneles alusivos y material de lectura aportado por la Biblioteca Popular José Manuel Estrada N° 2867.



La actividad, articulada entre la Secretaría de Patrimonio Social y la Secretaría de Desarrollo Humano, generó un ámbito de memoria y reflexión abierto a toda la comunidad.