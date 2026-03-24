Copa Santa Fe: Fixture rama masculina 2026

Se deja a continuación el Fixture completo de la Copa Santa Fe 2026, rama masculina.

1° ETAPA

La jugarán 38 clubes de las 19 Ligas de la Federación Santafesina de Fútbol, en total 19 partidos.

Ida: 3 de Mayo

Revancha: 10 de Mayo



2° ETAPA

La jugarán los 19 ganadores de la 1° Etapa más Sp Suardi, en total 10 partidos

Ida: 24 de Mayo

Revancha 31 de Mayo



3° ETAPA

La jugarán los 10 ganadores de la 3° Etapa más los siguientes equipos:

-Reconquista CF-Liga Reconquistense

-Nautico El Quilla-Liga Santafesina

-CIclon Racing-Liga Santafesina

-Brown de San Vicente-Liga Rafaelina

-DF Sarmiento-Liga Esperancina

-Union Arroyo Seco-Liga Regional del Sud

-SyD Godeken-Liga Interprovincial

-Centenario SJ de ka E-Liga Interprovincial

-At Rafaela-1° B Nacional

-9 de Julio-Federal A

-Sp Las Parejas-Federal A

-Leones FC’-1° C Afa

-Central Córdoba Ros-1° C Afa

-Argentino Ros-1° C Afa

Total 24 equipos

Ida: 21 de Junio

Revancha: 28 de Junio



OCTAVOS DE FINAL

Lo jugarán los 12 ganadores de la 3° Etapa más los siguientes clubes:

-Union-Liga Profesional

-Colon-1° B Nacional

-Newell’s-Liga Profesional

-Rosario Central-Liga Profesional

Total 16 equipos

Partido Único a jugarse entre 12 al 19 de Julio



CUARTOS DE FINAL

Lo jugarán los 8 ganadores de los Octavos de Final

Total 8 equipos

Partidos Único a jugarse entre el 2 al 9 de Agosto



SEMIFINALES

La jugarán los 4 ganadores de Cuartos de Final

Total 4 equipos

Partido Único a jugarse entre el 30 de Agosto al 6 de Septiembre



FINAL

La jugarán los 2 ganadores de las Semifinales

Ida: 11 de Octubre

Revancha: 18 de Octubre