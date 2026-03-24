Copa Santa Fe: Fixture rama masculina 2026

Se deja a continuación el Fixture completo de la Copa Santa Fe 2026, rama masculina.
1° ETAPA
La jugarán 38 clubes de las 19 Ligas de la Federación Santafesina de Fútbol, en total 19 partidos.
Ida: 3 de Mayo
Revancha: 10 de Mayo
2° ETAPA
La jugarán los 19 ganadores de la 1° Etapa más Sp Suardi, en total 10 partidos
Ida: 24 de Mayo
Revancha 31 de Mayo
3° ETAPA
La jugarán los 10 ganadores de la 3° Etapa más los siguientes equipos:
-Reconquista CF-Liga Reconquistense
-Nautico El Quilla-Liga Santafesina
-CIclon Racing-Liga Santafesina
-Brown de San Vicente-Liga Rafaelina
-DF Sarmiento-Liga Esperancina
-Union Arroyo Seco-Liga Regional del Sud
-SyD Godeken-Liga Interprovincial
-Centenario SJ de ka E-Liga Interprovincial
-At Rafaela-1° B Nacional
-9 de Julio-Federal A
-Sp Las Parejas-Federal A
-Leones FC’-1° C Afa
-Central Córdoba Ros-1° C Afa
-Argentino Ros-1° C Afa
Total 24 equipos
Ida: 21 de Junio
Revancha: 28 de Junio
OCTAVOS DE FINAL
Lo jugarán los 12 ganadores de la 3° Etapa más los siguientes clubes:
-Union-Liga Profesional
-Colon-1° B Nacional
-Newell’s-Liga Profesional
-Rosario Central-Liga Profesional
Total 16 equipos
Partido Único a jugarse entre 12 al 19 de Julio
CUARTOS DE FINAL
Lo jugarán los 8 ganadores de los Octavos de Final
Total 8 equipos
Partidos Único a jugarse entre el 2 al 9 de Agosto
SEMIFINALES
La jugarán los 4 ganadores de Cuartos de Final
Total 4 equipos
Partido Único a jugarse entre el 30 de Agosto al 6 de Septiembre
FINAL
La jugarán los 2 ganadores de las Semifinales
Ida: 11 de Octubre
Revancha: 18 de Octubre