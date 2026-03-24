Villa Ocampo realizará el Festival de la Memoria este 24 de Marzo

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ciudad de Villa Ocampo llevará adelante el “Festival de la Memoria”, una propuesta cultural abierta a la comunidad.

El evento se desarrollará el martes 24 de marzo a las 18:00 horas en la Plaza San Martín, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para mantener viva la memoria colectiva, compartir expresiones culturales y seguir construyendo identidad.

La jornada contará con diversas actividades, entre ellas música en vivo, danza y lectura de textos, promoviendo la reflexión y la participación ciudadana en una fecha significativa para la historia del país.

Desde la organización invitan a vecinos y vecinas a sumarse a esta iniciativa que busca reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.