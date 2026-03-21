Santa Fe recibió la Copa Campeón Nacional por su desempeño en los Juegos Nacionales Evita 2025

El reconocimiento fue otorgado en el Cenard, durante la primera Reunión Federal del Deporte del año. En 2025, Santa Fe se consagró bicampeona en los Juegos Nacionales Evita 2025. “Como dice el gobernador Pullaro, somos la capital nacional del deporte y lo ratificaremos siendo sede de los Juegos Suramericanos”, aseguró el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti.

La Provincia de Santa Fe fue distinguida con la Copa Campeón Nacional por haber ganado por segundo año consecutivo los Juegos Nacionales Evita. Tras su destacado desempeño durante la edición 2025, donde defendió el liderazgo alcanzado en 2024, el reconocimiento al Gobierno de la Provincia fue oficializado en marco de la primera Reunión Federal del Deporte de este 2026 desarrollada días atrás en el Cenard (Buenos Aires).



“Como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, somos la capital nacional del deporte y lo ratificaremos siendo sede de los Juegos Suramericanos”, aseguró el secretario de Deportes de la Provincia, Fernando Maletti, al recibir la Copa. En este sentido, remarcó que “este reconocimiento es un enorme orgullo para toda la provincia. Es el resultado del esfuerzo de nuestros deportistas, entrenadores, familias y de un Estado que, como nos pide nuestro gobernador Pullaro, acompaña y promueve el deporte en cada rincón de Santa Fe”.



En esa línea, el funcionario agregó que «haber obtenido la Copa Campeón Nacional demuestra el nivel y el compromiso que tiene nuestra provincia en los Juegos Nacionales. Nos motiva a seguir invirtiendo y fortaleciendo las políticas deportivas para que cada vez más jóvenes puedan desarrollarse a través del deporte”.



En cuanto al desarrollo y el liderazgo de la provincia en materia deportiva, Maletti comento “Santa Fe va a ser sede de los Juegos Suramericanos del 12 al 26 de septiembre. Es una inversión muy grande que hace nuestra Provincia y que nos va a dejar una infraestructura muy importante no solo para Santa Fe sino también para el país. Queremos que todas las provincias sean parte, que puedan venir, participar y disfrutar de este evento. El desafío es construir un país competitivo, donde cada provincia pueda potenciar sus talentos y aportar al desarrollo del deporte argentino”.



Juegos Nacionales Evita

El año pasado, el equipo de la Provincia de Santa Fe, que se compuso con 327 deportistas, se consagró bicampeón en los Juegos Nacionales en 2025. Los atletas obtuvieron 99 medallas de las cuales 46 fueron doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados.



El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41

medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.



Buscando alzarse con el tricampeonato, Santa Fe competirá en los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 que tendrán su final en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

Reunión Federal del Deporte

La distinción fue entregada en el marco de la primera Reunión Federal del Deporte 2026, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y fue encabezada por el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, junto a autoridades deportivas de todo el país.



Durante el encuentro, se generó un espacio de intercambio y trabajo conjunto entre las provincias, donde se presentaron las principales líneas de gestión, programas deportivos y competencias nacionales previstas para este año.



Además, se avanzó en la conformación de una mesa de diálogo federal con el objetivo de fortalecer el financiamiento del deporte y promover el trabajo articulado entre el sector público y privado.