Villa Ocampo: Nocenti comenzó su gestión con capacitaciones, escuelas y ordenamiento del deporte local

El nuevo director de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo, Leonardo “Leo” Nocenti, brindó definiciones claras sobre su gestión en una entrevista en el programa Modo Berni. Con un perfil técnico y formativo, apuesta a jerarquizar el deporte, fortalecer las instituciones y generar un cambio cultural en la práctica deportiva.

El flamante director de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo, Leonardo “Leo” Nocenti, dialogó en el programa Modo Berni, emitido en la tarde del jueves 19 de marzo por el Grupo de Medios Jaaukanigás, a través de FM 96.1 Renacer FM y 97.1 Ronda Vida, donde expuso los principales ejes de su gestión al frente del área.

Con una amplia trayectoria en el ámbito deportivo, Nocenti reconoció que su llegada a la función pública representa “un desafío que lo saca de su zona de confort”, pero también una forma de devolverle a la ciudad todo lo que le brindó a lo largo de su carrera.

Un cambio de rol con mirada de gestión

El funcionario explicó que, si bien su experiencia estuvo históricamente ligada a la formación y conducción deportiva, en los últimos años comenzó a profundizar su interés por la gestión, lo que le permitió asumir el cargo con una visión más integral.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales objetivos será jerarquizar el deporte local a través de la planificación, la capacitación y el ordenamiento institucional, entendiendo al deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo social.

Capacitación y formación como eje central

A pocos días de haber asumido, ya se pusieron en marcha diversas iniciativas, entre ellas capacitaciones para entrenadores de fútbol infantil, clínicas deportivas y la organización de un simposio nacional de preparación física, previsto para los próximos meses.

Además, destacó la importancia de incluir en este proceso no solo a deportistas, sino también a entrenadores, dirigentes y padres, promoviendo una mirada más consciente y formativa del deporte.

Escuelas deportivas y fuerte participación

Entre las primeras acciones concretas, Nocenti señaló la creación de una escuela de iniciación deportiva destinada a niños y niñas de entre 4 y 6 años, que rápidamente completó sus cupos, reflejando el alto interés de la comunidad.

También se avanzó en el fortalecimiento de las escuelas deportivas barriales y en la puesta en marcha de una Liga de Desarrollo de fútbol infantil, con un enfoque orientado al crecimiento, la inclusión y el disfrute, priorizando la formación por sobre los resultados.

Infraestructura y puesta en valor del Complejo ARNO

En relación a los espacios deportivos, el director destacó el nivel de actividad que registra el Complejo ARNO y anticipó que se proyectan mejoras en infraestructura, iluminación y condiciones generales, con el objetivo de seguir potenciando su uso.

Asimismo, subrayó la importancia de acompañar eventos tradicionales de la ciudad, como el torneo internacional de vóley, considerándolos parte del patrimonio deportivo y cultural local.

Un mapa deportivo más amplio de lo que se conoce

Uno de los datos que más llamó la atención del funcionario es la diversidad de disciplinas que se practican en la ciudad, muchas de ellas con escasa visibilidad, como la calistenia, el running, el ciclismo o el pedestrismo.

Ante este panorama, se trabaja en la conformación de una base de datos integral del deporte local, con el objetivo de incluir a todos los actores y brindarles herramientas de crecimiento.

Editorial: Antonio Paré

La llegada de Nocenti al área de Deportes marca un perfil de gestión que busca ir más allá de la actividad recreativa o competitiva, poniendo el foco en la formación, la planificación y el fortalecimiento institucional.

En un contexto donde el deporte cumple un rol clave en la contención social, la salud y la construcción de comunidad, el desafío no será solo sostener lo existente, sino lograr una articulación real entre el Estado, los clubes y la sociedad.

El camino recién comienza, pero las primeras señales muestran una gestión con objetivos claros, que apuesta a ordenar, capacitar y proyectar el deporte de Villa Ocampo hacia una nueva etapa.

Gentileza: Antonio Paré