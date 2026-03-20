El Rabón: Hallan sin vida a un joven tras desaparecer en un riachuelo del Paraná

Un trágico hecho ocurrió en la noche del jueves 19 de marzo en la localidad de El Rabón, donde un joven de aproximadamente 30 años perdió la vida tras desaparecer en las aguas de un afluente del río Paraná conocido como “El Dorado”.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21:00 horas se presentó en la subcomisaría local Emmanuel Nazareno Aguirre, de 29 años, domiciliado en San Antonio de Obligado, quien en estado de nerviosismo alertó sobre la desaparición de Mauricio Cáceres.

De acuerdo a su testimonio, ambos habían llegado cerca de las 20:30 horas al lugar con intenciones de pescar. En ese sector no hay puente, por lo que Cáceres decidió arrojarse al agua para buscar una canoa o lancha ubicada en la orilla opuesta, con el objetivo de cruzar la motocicleta. En ese momento, Aguirre regresó hasta donde había dejado el rodado y, al escuchar un grito, volvió hacia el riacho, alcanzando a observar cómo la corriente arrastraba a su compañero hasta perderlo de vista.

Tras la denuncia, el personal policial a cargo de la subcomisaría, junto a efectivos y familiares de la víctima, se dirigieron rápidamente al lugar. Asimismo, se dio intervención a Bomberos Voluntarios de Las Toscas y a la Guardia de Seguridad Rural “Los Pumas”.

Debido a la oscuridad y a los riesgos que implicaba la situación, se había evaluado iniciar la búsqueda durante la mañana del viernes. Sin embargo, familiares, amigos y efectivos policiales continuaron con el rastrillaje durante la noche, utilizando canoas y lanchas.

Finalmente, alrededor de las 23:45 horas, lograron hallar el cuerpo de Cáceres sumergido en el riacho “El Dorado”, a pocos metros del lugar donde había desaparecido.

El médico policial que examinó el cuerpo determinó que la causa de muerte fue por inmersión, sin signos que indiquen la participación de terceros en el hecho.