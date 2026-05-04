Scarpin solicitó sumar a empleados municipales al plan provincial de alivio económico

El diputado valoró la medida anunciada por el Gobierno provincial y propuso ampliar su alcance para incluir a trabajadores municipales que hoy no están contemplados.

El diputado provincial Dionisio Scarpin envió una nota al ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, para plantear la incorporación de los empleados municipales al Plan de Protección de los Ingresos. La iniciativa busca mejorar la capacidad de ingreso de las familias mediante la reducción del endeudamiento y la reestructuración de deudas en condiciones más accesibles.

En su planteo, Scarpin valoró la decisión del Gobierno provincial y destacó su impacto en el contexto actual. “Sabemos que muchas familias están haciendo un gran esfuerzo para llegar a fin de mes, y este tipo de medidas ayudan a aliviar esa situación”, expresó.

El legislador señaló que hoy existe un sector que no está alcanzado por el programa pese a atravesar una realidad similar. “Los trabajadores municipales también sienten el peso de la situación económica y necesitan herramientas que los acompañen en este momento”, agregó.

Según se detalla en la nota presentada, el programa alcanza a empleados públicos provinciales, trabajadores privados, autónomos y jubilados. Sin embargo, no contempla a los empleados municipales, quienes comparten condiciones laborales y problemáticas de endeudamiento similares.

“Hay muchos trabajadores municipales que hoy están haciendo un esfuerzo enorme para sostener sus hogares y que podrían beneficiarse si ampliamos el alcance del programa”, señaló Scarpin. “Sumarlos sería una forma de hacer más justa una política que ya es positiva y que puede llegar a más familias”, añadió.

En esa línea, el diputado propuso evaluar su incorporación dentro de las categorías operativas del programa. “Cuando una medida va en el camino correcto, lo mejor que podemos hacer es fortalecerla y lograr que llegue a más gente”, concluyó.