Villa Ocampo: Convocatoria abierta para encuentros musicales

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a músicos y músicas de la ciudad y la región a sumarse a la convocatoria abierta para encuentros musicales, una propuesta destinada a promover el talento local y generar nuevos espacios de expresión artística.

La convocatoria está dirigida a solistas, bandas, instrumentistas y cantantes con pista, que deseen compartir su música y formar parte de futuras propuestas culturales. La iniciativa busca fortalecer la escena musical local, brindando oportunidades para que artistas emergentes y consolidados puedan mostrar su arte ante la comunidad.



Las personas interesadas pueden comunicarse al 3482-669757 (Estefanía Zweifel) para recibir más información e inscribirse.

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones permiten impulsar la cultura, acompañar a los artistas locales y seguir construyendo espacios donde el talento ocampense sea protagonista.

“Tu talento merece ser escuchado”, es el mensaje que acompaña esta convocatoria que invita a toda la comunidad artística a ser parte.